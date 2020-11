O intrebare legata de pensii a iritat-o pe prim-vicepreședintele PSD, Gabriela Firea, suficient cat sa paraseasca sala și sa cenzureze episodul din inregistrarea video a conferinței de presa. Discuția viza disputa generata de majorarea pensiilor cu 40%, conform legii susținute de PSD, sau cu 14%, conform deciziei guvernamentale. Intrebata de Puterea.ro de ce, in cei șase ani in care au fost la Guvernare in perioada 2012 – 2019, PSD nu a majorat niciodata anual pensia cu mai mult de 10 procente, deși in fiecare an era creștere economica iar acum susțin o adaugarea a 40% in condițiile in care este…