Stiri pe aceeasi tema

- Populatia Romaniei este in continua scadere si imbatranire, astfel ca, in 2040, un angajat va trebui sa sustina 2,5 pensionari. Cum va reusi statul roman, atunci, sa mentina sistemul de pensii publice in echilibru? Fie prin reducerea pensiilor, fie prin marirea varstei de pensionare, fie prin majorarea…

- "Noi analizam, discutam la nivelul Guvernului si daca va fi cazul sa fie o astfel de decizie se va anunta in sedinta de Guvern de joi", a spus Teodorovici, la Antena 3. Intrebat daca acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, seful de la Finante a raspuns: "Trebuie sa o facem doar…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, marti, ca nu va sustine proiectul privind pensiile speciale pentru alesii locali, afirmand ca pensiile speciale sunt „un furt” pentru ca nu sunt rezultate din contributii. In ciuda pozitiei fostului sef de stat, au fost parlamentari PMP care au semnat proiectul…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, marti, ca nu va sustine proiectul privind pensiile speciale pentru alesii locali, afirmand ca pensiile speciale sunt „un furt” pentru ca nu sunt rezultate din contributii.

- Romanii se revolta de fiecare data cand, in spatiul public, apar informatii despre pensiile speciale ale anumitor categorii sociale. Asa numitele pensii nesimtite sunt de ordinul zecilor de mii de lei, in conditiile in care foarte multi pensionari traiesc la limita subzistentei.Citeste si:…

- Comisia de munca din Senat a dat, marți, 27 februarie, un raport negativ propunerii legislative pentru abrogarea pensiilor speciale, propunere depusa de USR. La vot, senatorii PNL și PMP s-au abținut. Depusa in octombrie 2017, propunerea legislativa vizeaza desființarea pensiilor speciale, urmand sa…

- Proiectul USR pentru eliminarea pensiilor speciale, respins in Comisia pentru Munca Comisia pentru munca, familie si protectie sociala din Senat a dat, marti, un raport de respingere propunerii legislative pentru abrogarea pensiilor speciale, initiata de parlamentarii USR. Potrivit expunerii de…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a reluat luni, intr-o discutie cu usile inchise, posibilitatea renuntarii la Pilonul II – pensii private obligatorii -, sustinand ca infiintarea acestuia nu a fost o decizie buna, pentru ca privatii nu vor mari pensiile, pe cand statul o va face. Ministrul a amintit…