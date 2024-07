Stiri pe aceeasi tema

- Christian Karembeu, fost campion mondial și european cu Franța, a transmis un mesaj de simpatie romanilor, prin intermediul GSP.ro, de la Dusseldorf. Ex-„galacticul” a jucat in meciul de adio al Generației de Aur, in luna mai, și considera ca legendele fotbalului i-au inspirat pe tricolorii lui Edward…

- Din Canada, Leonard Doroftei a transmis, prin intermediul Gazetei Sporturilor, un mesaj de incurajare pentru naționala Romaniei, inaintea partidei cu Olanda din „optimile” EURO 2024. Departe de casa, fostul pugilist e cu inima alaturi de „tricolorii” lui Edi Iordanescu. Leonard „Moșu'” Doroftei le…

- Razvan Marin, autorul a doua goluri la Euro 2024, nu s-a pregatit azi dimineața cu echipa. Unul dintre oamenii de baza ai naționalei a resimțit o „incarcatura” dupa un sezon epuizant. Ar trebui sa-și revina la timp pentru meciul cu Olanda de marți. L-am pierdut pe Nicușor Bancu, suspendat. Asta e clar!…

- Iosif Rotariu (61 de ani), fost mare mijlocaș din „Generația de Aur” a Romaniei, a devenit antrenorul gruparii CS Gloria 2018 Bistrița-Nasaud. Gloria Bistrița iși propune sa promoveze in Liga a 3-a. Rotariu a fost numit in funcția de antrenor principal dupa o experiența la conducerea departamentului…

- Alexandru Barbu revine cu o noua ediție GSP Live, astazi, de la 11:00, alaturi de antrenorul Laszlo Balint și jurnalistul GSP Adrian Duța. GSP Live, emisiunea realizata din studioul Gazetei Sporturilor și moderata de Alexandru Barbu, poate fi urmarita de luni pana vineri, de la ora 11:00, pe pagina…

- Premierul Marcel Ciolacu și Nicolae Ciuca sunt prezenți la meciul de fotbal Generația de Aur – Legendele Lumii, meciul de adio al fotbaliștilor care au scris istorie pentru Romania la Campionatul Mondial din 1994.

- Viorel Moldovan, fostul atacant al echipei naționale, a fost la antrenamentul „Generației de Aur” de miercuri. El a vorbit de pe gazonul stadionului „Arcul de Triumf”, acolo unde a avut loc antrenamentul. „Generația de Aur” va disputa meciul de adio pe Arena Naționala sambata, de la ora 20:30. Toate…

- Joe Biden și Partidul Democrat iși pierd avantajul uriaș pe care l-au deținut mult timp in randul alegatorilor tineri, in mare parte din cauza afinitații surprinzatoare a generației Z pentru Donald Trump. Sondajele arata un punct de cotitura, Trump ajungand la aproape paritatea cu Biden in randul generației…