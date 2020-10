Întreaga țară ar putea fi restricționată? Turcan lămurește situația Vicepremierul Raluca Turcan considera ca nu se poate discuta de restrictii la nivel economic, dar va avea loc o sedinta de Guvern si o sedinta a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta in cadrul carora vor fi anuntate masuri de crestere a rigurozitatii in prevenirea extinderii pandemiei de coronavirus. Turcan a mai precizat ca lasa de dorit conformarea purtarii mastii de protectie in institutii publice si a cerut directiilor de sanatate publica sa faca controale. “Nu putem discuta in momentul de fata de restrictii la nivel economic, dar vom avea o sedinta de Guvern si o sedinta a Comitetului… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

