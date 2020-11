Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia PRO Romania Craiova, in frunte cu presedintele Catalin Resceanu, a trecut la PSD, a anuntat in aceasta seara presedintele PSD Craiova, Lia Olguta Vasilescu, citata de agerpres . „Sunt peste 400 de membri care pana in acest moment si-au depus adeziunea la PSD si acest lucru nu poate decat…

- Organizația municipala a PRO Romania din Craiova, in frunte cu presedintele Catalin Resceanu, a trecut la PSD. Ex-liberal, Resceanu a mai facut parte din echipa Olgutei Vasilescu la Primaria Craiova in 2012, cand aceasta a castigat primul mandat candidand din partea USL. Anunțul a fost facut vineri…

- Presedintele PSD Craiova, Lia Olguta Vasilescu, a anunțat vineri ca toata organizatia PRO Romania Craiova, in frunte cu presedintele Catalin Resceanu, a trecut la PSD, potrivit Agerpres. Catalin Resceanu a fost si membru PNL si a mai facut parte din echipa Olgutei Vasilescu la Primaria Craiova in 2012,…

- Organizatia PRO Romania Craiova, in frunte cu presedintele Catalin Resceanu, a trecut la PSD, a anuntat, vineri, presedintele PSD Craiova, Lia Olguta Vasilescu, intr-o conferinta de presa. Citește și: Olanda se opune ca Romania sa intre in Schengen, dar cere o 'minizona Schengen', pentru ca…

- Organizatia PRO Romania Craiova, in frunte cu presedintele Catalin Resceanu, a trecut la PSD, a anuntat, vineri, presedintele PSD Craiova, Lia Olguta Vasilescu, intr-o conferinta de presa. "Sunt peste 400 de membri care pana in acest moment si-au depus adeziunea la PSD si acest lucru nu poate decat…

- PSD a obtinut, miercuri, majoritatea in Consiliul Local Craiova si cele doua posturi de viceprimar cu ajutorul votului consilierul PNL Dan Diaconu, care a votat candidatii propusi de social-democrati. Schimbarile politice au avut loc in contextul in care azi este ziua de naștere a primarului Craiovei,…

- Pe edilul reales al Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, ziua de azi 13 noiembrie 2020, a fost, din nou, una cu ghinion, fapt pentru care mai are de așteptat pana sa ii fie validat mandatul. Inca o zi cu ghinion pentru Olguța Vasilescu Astazi, printr-o ședința de indata a Consiliului Local Craiova, Lia Olguța…

- Consiliul Local și-a incheiat mandatul cu scandal. Consilierii municipali din partea PNL, care in viitorul legislativ local vor avea majoritatea, au criticat graba cu care a fost convocata, joi, o ședința extraordinara pentru o rectificare bugetara, dar și pentru doua hotarari care „puteau fi lasate…