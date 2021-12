Intreaba un medic despre metoda de mobilizare vertebrala Toata lumea a auzit de acea afecțiune a coloanei vertebrale cunoscute sub numele de ”hernie de disc”. Și, chiar daca nu este o boala care sa iți puna in pericol viața, cei care primesc un astfel de diagnostic susțin ca aceste o afecțiune care iși pune enorm accentual asupra calitații vieții. Cei mai mulți dintre noi asiociem aceasta boala cu resimțirea unor dureri puternice de spate, care se lasa uneori și pe picior, dar lucrurile sunt de fapt ceva mai complicate. Exista mai multe metode de tratament a acesteia, iar una dintre ele presupune și o mobilizare vertebrala . Dar, pana sa ajungem aici,… Citeste articolul mai departe pe stirigorj.ro…

