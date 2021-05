“Întreabă lumea de noi”, spune LOCODJ, alături de Emanuela Oancea! Iata ca a venit clipa mult așteptata! LOCODJ revine in atenția publicului mai fresh și mai motivat ca niciodata, lansand noua lui melodie “LOCODJ – Intreaba lumea de noi”. Pentru noi nu este o noutate ca urca tot mai mult in branșa aceasta, ci faptul ca s-a hotarat sa ne surprinda cu apariția propriei voci, intr-o strofa rap, alaturi de binecunoscuta Emanuela Oancea. “Am multe de spus și de transmis oamenilor, așa ca de ce sa nu o fac și prin versuri? Ma bucur ca am facut primul pas spre aceasta cariera, de cantareț, alaturi de Emanuela Oancea. Ii mulțumesc lui Dumnezeu și soției mele pentru susținere,… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Iata ca a venit clipa mult așteptata! LOCODJ revine in atenția publicului mai fresh și mai motivat ca niciodata, lansand noua lui melodie „LOCODJ – Intreaba lumea de noi”. Pentru noi nu este o noutate ca urca tot mai mult in branșa aceasta, ci faptul ca s-a hotarat sa ne surprinda cu apariția propriei…

- Preotul Constantin Necula, cunoscut pentru nonconformisul sau in propavaduirea credintei, ne incurajeaza sa nu ne mai raportam la Dumnezeu ca la o entitate infricosatoare, ci sa-l privim asa cum e cu adevarat: indelung rabdator, dar si in pas cu vremurile.

- Sa ne-nchipuim in asta zi Fara sa infaptuim pacat Ca un delator pe nume Iuda In Iudeea nici n-a existat Cina cea de Taina-a ramas taina Toți cei de la masa n-au clipit Iar din cer, cel Tata n-a permis Sa iși lase Fiul rastignit Lumea prin macel n-a fost mai buna Prin cea mai nedreapta rastignire E…

- Printre manifestantii care s-au aflat luni noapte in Piata Victoriei s-a aflat si un grup numeros care a tinut sa scandeze numele lui Liviu Dragnea, aflat acum la puscarie. Iohannis condamna „capturarea politica a protestelor” „Va e dor de domnul Dragnea? Mie mi-e dor, sa moara familia mea”, a…

- Lumea catolica și protestanta a intrat in Saptamana Mare, iar sarbatorile pascale sunt, ca și anul trecut, sub semnul restricțiilor impuse de pandemie. Papa Francisc a celebrat sfanta liturghie a Duminicii Floriilor in Basilica San Pietro aproape pustie.

- Lumea se întreaba de ce nu intra Cluj-Napoca în carantina. Emil Boc a spus ca el nu privește în „gradina celuilalt” și îl intereseaza ce se întâmpla la Cluj. Municipiul de pe Someș a ajuns…

- Și trage tu concluziile toate Cele de mine inca amanate Daca in lumea asta cu suspine Este jenant sa-ți fie-n ganduri bine Din piatra cresc in curtea mea gutui Batrani și deveniți deja statui Ganditu-m-am, cu mintea imbatata, Ca drept au la o viața repetata Pe pietre-a stat gandirea mea la sfat Cu…

- Cel ce avea sa zideasca lumea moderna a prozei, marele sud-american Jorge Luis Borges, și-a pastrat nevatamata luciditatea pana a murit la 86 de ani. El scrie undeva ca i-a placut foarte tare remarca indrazneața a unuia pe care nu-l suporta. Daca o modifica puțin și și-o atribuia era ceva neingaduit…