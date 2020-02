Între Yin și Yang – Boala noastră cea de toate zilele Sentimentul geloziei poate fi principalul inamic al unei relații. De cele mai multe ori pornește de la o simpla banuiala, uneori nejustificata și ajunge sa se amplifice exponențial de la o zi la alta. Suferim de gelozie pentru ca partenerul nostru dorește pe altcineva, sau, dimpotriva, pentru ca e dorit de altcineva, a doua varianta fiind și mai stupida decat prima intrucat nu este neaparat din vina acestuia. Indiferent de cum a inceput, gelozia crește rapid din cauza faptului ca noi cautam cu disperare motive pentru a intreține acest foc interior, chiar daca suntem conștienți ca ne face rau.… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

