Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, de la ora 15.00, partida Aerostar- FC Dinamo Bacau va deschide etapa a noua din Seria 2. Maine, de la aceeași ora, la Letea-Veche, CSM Bacau primește vizita Bucovinei Radauți in Seria 1 Final de tur in Liga a III-a. Nu insa și cadere de cortina peste stagiunea de toamna, avand in vedere ca,…

- Zona intersecției de la Narcisa intra in programul de reabilitare a infrastructurii rutiere, care presupune turnarea unui nou covor asfaltic. Lucrarile se vor efectua pe tronsoane. Circulația se va desfașura pe ambele sensuri de mers, iar poliția va asigura dirijarea acesteia, pentru fluidizarea traficului.…

- Familiile și persoanele singure care se incadreaza in prevederile Legii 226/2021 privind protecția sociala a consumatorului vulnerabil de energie au la dispoziție peste o luna pentru a depune cererea și declarația pe propria raspundere, precum și documentele doveditoare, astfel incat sa beneficieze…

- „Aviatorii” au invins cu 1-0 pe Sporting Liești, in timp ce trupa lui Andrei Intuneric a obținut primele puncte, caștigand cu 2-0 derby-ul suferinței de la Chișcani. Doar CSM Bacau nu a caștigat in aceasta runda, remizand acasa, 1-1, cu Sporting Juniorul Vaslui Etapa a șaptea din Liga a III-a a fost…

- Daca e sa ne exprimam corect, la eveniment au participat mai multe generații. Se știe ca pe 1 Octombrie, alți ințelepți au stabilit sa se sarbatoreasca „Ziua Pensionarilor”. De salutat inițiativa parintelui Radu de a invita, la acțiunea desfașurata in incinta școlii, locația este pe langa mijlocul pasarelei…

- Scor identic inregistrat de toate cele trei divizionare C bacauane in runda a cincea. Numai ca, in timp ce „aviatorii” au caștigat meciul de acasa cu gruparea buzoiana, CSM Bacau și FC Dinamo Bacau au pierdut la Botoșani, respectiv Liești Prefixul fotbalistic de weekend al Bacaului a fost 2-1. Daca…

- CSM Bacau și FC Dinamo Bacau vor evolua in aceasta runda pe teren propriu, la Letea-Veche, respectiv Saucești, in timp ce Aerostar se va deplasa la Focșani Seria I CSM Bacau- Știința Miroslava (sambata, ora 17.00, Letea-Veche) Invinsa la limita in meciul stagional de debut, disputat pe terenul Șomuzului…

- Dupa o pauza de trei luni, a pornit din nou la drum campionatul eșalonului trei. Soare cu nori, ploaie și furtuni: vremea in weekend a fost in ton cu prestația divizionarelor C bacauane. Aerostar a invins cu emoții, intorcand rezultatul pe final, CSM Bacau a pierdut la limita la Falticeni, in timp ce…