- Circulația feroviara se desfașoara in condiții normale de iarna pe toate secțiile de cale ferata din țara și nu sunt inregistrate intarzieri, anunța, joi dimineața, CFR, potrivit news.ro. CFR anunța ca joi dimineața nu sunt probleme in traficul feroviar, trenurile circula in condiții normale…

- La aceasta ora in centrul și sudul țarii se circula in condiții de iarna. Echipajele de patrulare insoțesc autospecialele pentru deszapezirea drumurilor și presararea materialului antiderapant. Pe teritoriul raionelor din sudul țarii, la moment nu cad precipitații.

- CFR SA anunța ca circulația pe calea ferata se desfașoara in condiții de iarna in sudul țarii, iar pe raza regionalei Constanța, din motive de siguranța, locomotivele electrice au fost inlocuite cu cele diesel, potrivit Agerpres. Potrivit unui comunicat al CFR SA, traficul feroviar se desfașoara…

- Circulatia trenurilor CFR Calatori se desfasoara in conditii de iarna severa, iar trenul IR 1770 Galati - Bucuresti Nord are o intarziere de 180 de minute, dupa ce automotorul Desiro a fost inlocuit in statia Faurei cu locomotiva cu vagoane, din cauza gerului, a informat marti operatorul feroviar national…

- Centrul Infotrafic avertizeaza ca, duminica, circulatia se desfasoara in conditii de iarna pe DN 67 C Novaci – Ranca, iar di cauza numarului mare de autoturisme se circulatie in coloana catre Ranca, potrivit news.ro. Citește și: BREAKING - Compania Biontech avertizeaza: imunizarea in cadrul…

- Prefectul județului, Alexandru Moldovan, a declarat ca potrivit informațiilor transmise astazi de Secția de Drumuri Naționale Campulung Moldovenesc, pe toate sectoarele de drum național din administrare se circula normal pe un carosabil umed cu porțiuni uscate. „Se inregistreaza ninsori slabe in zonele…

- Circulatia trenurilor pe distantele Teius - Coslariu si Teius - Pod Mures (in directia Blaj) se va desfasura in conditii speciale in zilele de 2 - 3 decembrie 2020 si 7 - 8 decembrie 2020, prin transbordarea calatorilor cu mijloace auto, in intervalul orar 11:40 - 15:40, informeaza Compania Nationala…

- Circulatia trenurilor pe relatia Simeria - Radna se va desfasura in conditii speciale, in perioada 4 - 10 decembrie, prin transbordarea calatorilor cu mijloace auto, pe distanta Zam - Arad, informeaza Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA. Potrivit unui comunicat al operatorului feroviar,…