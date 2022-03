Stiri pe aceeasi tema

- In parteneriat cu Asociația Cluster Regional Inovativ EURONEST IT&C HUB, Consiliul Județean Bacau a organizat sesiunea de informare „Oportunitați de finanțare pentru industria IT”. Este esențial ca digitalizarea serviciilor oferite de instituțiile publice sa fie facuta in acord cu exigențele companiilor.…

- Lucrarile de remediere a avariei ce a afectat conducta de aducțiune Valea Uzului – Barați s-au finalizat, conform soluției tehnice avizate de proiectant. Incepand cu orele 20:00, au fost inițiate manevrele de umplere a aductiunii, procedura estimata a se finaliza intr-un interval de 24 ore. Astfel,…

- Prețuiește – Gestioneaza – Restaureaza – Iubește • In data de 2 februarie 2022, APM Bacau sarbatoreste Ziua Mondiala a Zonelor Umede, stabilita prin Convenția semnata la Ramsar in Iran in anul 1971, document ratificat de Romania prin Legea nr. 5 / 1991. Obiectivul declarat al Convenției este acela…

- In urma primirii motivarii instanței de judecata, in litigiul privind anularea concursului pentru ocuparea functiei de manager al Spitalului Județean de Urgența, Consiliul Județean va relua in cel mai scurt timp procedurile pentru reorganizarea concursului si desemnarea unui manager cu mandat. Validarea…

- Doua persoane au ajuns la spital in a doua zi de Craciun, in urma unui accident petrecut in sensul giratoriu de la Ieșirea din Bacau spre Onești. Din cercetarile polițiștilor reiese ca o mașina a abordat giratoriul prin stanga, ca in Anglia, nu prin dreapta și s-a tamponat de un autoturism care i-a…

- Ce trebuie sa facem noi, ca nasterea lui Isus Cristos sa fie legatura noastra definitiva cu Dumnezeu? Avem raspunsul venit din cer: Pace oamenilor de bunavointa. Sa fim oameni de bunavointa, adica sa implinim vointa cea buna, vointa lui Dumnezeu in toate. Implinirea vointei lui Dumnezeu nu este o injosire…

- In zilele de 4 și 5 decembrie, Sala de Atletism Bacau a gazduit prima ediție a competiției internaționale ,,Judo fara bariere”. Evenimentul, organizat de CS Bronx Powerlifting Club Bacau, a fost cofinanțat de Consiliul Județean Bacau in cadrul programului de utilitate publica ,,PROMOVAREA SPORTULUI…

- Anul acesta, Ziua Internaționala a Persoanelor cu Dizabilitați a marcat inceputul unei noi etape in dezvoltarea sportului de performanța bacauan. Clubul Sportiv Bronx Powerlifting Club, in parteneriat cu Direcția Județeana pentru Sport și Tineret Bacau, a organizat, pe 3 decembrie, prima ediție a Bench…