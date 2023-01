Stiri pe aceeasi tema

- „Intre revolutii”/ „Between Revolutions”, filmul regizorului Vlad Petri, va avea premiera mondiala in cadrul sectiunii Forum a Festivalului International de Film de la Berlin (Berlinale), care are loc in perioada 16 – 26 februarie 2023, informeaza News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Drama suprarealista „Mammalia”, regizata de Sebastian Mihailescu, a fost selectata in secțiunea Forum a celei de-a 73-a ediții a Festivalului Internațional de Film de la Berlin, care va avea loc intre 16 și 26 februarie 2023.

- Drama suprarealista „Mammalia”, regizata de Sebastian Mihailescu, a fost selectata in sectiunea Forum a celei de-a 73-a editii a Festivalului International de Film de la Berlin, care va avea loc intre 16 si 26 februarie 2023, informeaza News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Cea de-a patra ediție a Festivalului Internațional de Film din Insula Hainan a fost inaugurat in orașul Sanya, fiind organizat cu acest prilej primul Forum tematic ”Coexistența armonioasa intre oameni și natura”. Evenimentul este gazduit de China Media Group (CMG) impreuna cu autoritațile provinciei…

- Actrita australiana Cate Blanchett, premiata de doua ori cu Oscar, isi va adauga un nou trofeu in palmares cu prilejul celei de-a 34-a editii a Festivalului International de Film de la Palm Springs (5-16 ianuarie), unde urmeaza sa-i fie inmanat un premiu de interpretare feminina, Desert Palm Achievement…

- Consiliul Județean Argeș va invita sa participați la activitațile cultural – artistice organizate de catre instituțiile subordonate, in perioada 12 – 18 noiembrie 2022. In acest weekend continua spectacolele din cadrul Festivalului Internațional de Teatru „Liviu Ciulei”. Sambata – 12 noiembrie Ora:…

- Marți, 1 noiembrie 2022: Teatrul de Papuși „Prichindel” pe scena Festivalului Internațional de Arta Animației „EuroMarionete” de la Arad Marți, 1 noiembrie 2022: Teatrul de Papuși „Prichindel” pe scena Festivalului Internațional de Arta Animației „EuroMarionete” de la Arad Teatrul de Papuși „Prichindel”…

- Editia a IX-a a Festivalului International de Jazz "Johnny Raducanu" prezinta sambata, cu incepere de la ora 17,00, filmul "Istoria de 200 de ani a familiei lui Johnny", finantat de Consiliul Culturii din Anglia si realizat de nepotul muzicianului - Michael Cretu, si el muzician contrabasist si compozitor.Michael…