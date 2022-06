Între politică și petreceri bine udate cu alcool: 50 de ani de la apariţia unui mare motiv de scandal! In ultimele saptamani, prim-ministrul britanic Boris Johnson a supravietuit unei motiuni de cenzura din partea propriului partid, ai carui membri erau exasperati din cauza scandalurilor precum „Partygate”, petreceri bine udate cu alcool si organizate la Downing Street in timpul perioadelor de lockdown decretate pe durata pandemiei de COVID-19. Iata insa ca acest lucru a generat, printre multe altele și un…istoric a tot ceea ce a fost asociat cu sufixul „gate”. O spargere esuata in urma cu 50 de ani in sediul Partidului Democrat din hotelul Watergate a facut sa intre in istorie acel hotel de lux… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O orca bolnava, blocata pe raul Sena din Franța, va fi condusa inapoi in mare cu ajutorul unei drone cu difuzoare, care va emite sunete specifice speciei, potrivit unui plan de ultima ora pentru salvarea balenei, pus la cale de catre oficialii din prefectura Seine-Maritime, scrie The Guardian. Mamiferul…

- Originara din Africa de Vest, variola maimuței a inceput sa apara in ultima saptamana in țarile europene precum Italia, Belgia, Germania, Franța sau Spania. In Romania nu exista momentan ingrijorari, iar medicii ne explica ce presupune aceasta afecțiune.

- Tarile G7, care l-au acuzat duminica pe Vladimir Putin ca a acoperit „de rusine” Rusia cu actiunile sale in Ucraina, s-au angajat sa renunte la petrolul rusesc, dar fara a oferi un calendar precis, potrivit AFP. „G7 in intregime s-a angajat astazi sa interzica sau sa elimine treptat importurile de petrol…

- Liderii marilor puteri din grupul G7 vor avea duminica o reuniune virtuala consacrata razboiului din Ucraina la care va participa, de asemenea, si presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, a anuntat vineri o purtatoare de cuvant a cancelarului german Olaf Scholz, potrivit AFP, citata de Agerpres. „8…

- „Cand am devenit presedinte, am spus ca il voi sprijini pe omologul meu rus Boris Eltin in eforturile sale de a construi o economie buna si o democratie functionala dupa dizolvarea Uniunii Sovietice – dar as sprijini si extinderea NATO pentru a include membri din fostul Pact de la Varsovia si state…

- Presedintele american Joe Biden va discuta marti, prin videoconferinta, cu liderii din Franta, Regatul Unit, Germania si Italia despre razboiul din Ucraina, a anuntat Casa Alba, citata de AFP si Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Hillary Clinton, fosta Prima Doamna a SUA, s-a infectat cu Covid-19. Fostul presedinte american, Bill Clinton, a fost testat negativ. Hillary Clinton, in varsta de 74 de ani, a precizat ca are simptome usoare si ca sotul sau, fostul presedinte american Bill Clinton, a fost testat negativ. „Sunt mai…