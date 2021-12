Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, in municipiul Dej rata de incidenta cumulata la 14 zile este in continuare sub pragul de 1. Azi, 9 decembrie, in Dej incidența a ajuns la 0,79 la mie (30 cazuri COVID-19). Conform datelor Direcției de Sanatate Publica (DSP) Cluj, cea mai mare incidența din zona municipiului Dej se inregistreaza…

- In municipiul Dej rata de incidenta cumulata la 14 zile este foarte aproape de ultimul prag, de 1. Azi, 6 decembrie, in Dej incidența a ajuns la 1,10 la mie (42 cazuri COVID-19). Conform datelor Direcției de Sanatate Publica (DSP) Cluj, cea mai mare incidența din zona municipiului Dej se inregistreaza…

- In ultima zi din luna noiembrie, in municipiul Dej rata de incidenta cumulata la 14 zile a coborat sub 2. Azi, 30 noiembrie, in Dej incidența a coborat sub pragul de 2 – mai precis a ajuns la 1,81 la mie (69 cazuri COVID-19). Conform datelor Direcției de Sanatate Publica (DSP) Cluj, cea mai mare incidența…

- Astazi, in municipiul Dej rata de incidenta cumulata la 14 zile a coborat sub 4, inregistrandu-se o noua scadere importanta. Astazi, 20 noiembrie, in Dej incidența a coborat sub 4; mai precis a ajuns la 3,92 la mie (150 cazuri COVID-19). Conform datelor Direcției de Sanatate Publica (DSP) Cluj, cea…

- Dupa patru saptamani , rata incidenței in municipiul Dej a scazut sub pragul de 6. Astazi, 13 noiembrie, in Dej rata de incidenta cumulata la 14 zile este 5,96 la mie (228 cazuri COVID-19). Conform datelor Direcției de Sanatate Publica (DSP) Cluj, cea mai mare incidența din zona municipiului Dej se…

- Azi, 2 noiembrie, in municipiul Dej rata de incidenta cumulata la 14 zile a ajuns la 6,75 la mie (258 cazuri COVID-19). Conform datelor Direcției de Sanatate Publica (DSP) Cluj, cea mai mare incidența din zona municipiului Dej se inregistreaza in Mintiu Gherlii – 11,20. La cealalta extrema se afla…

- Azi, 25 octombrie, in municipiul Dej rata de incidenta cumulata la 14 zile a ajuns la 6,53 la mie (250 cazuri COVID-19), in ușoara scadere fața de zilele trecute. Conform datelor Direcției de Sanatate Publica (DSP) Cluj, cea mai mare incidența din zona municipiului Dej se inregistreaza in Mintiu Gherlii –…

- Azi, 18 octombrie, in municipiul Dej rata de incidenta cumulata la 14 zile a ajuns la 6,79 la mie (260 cazuri COVID-19). Conform datelor Direcției de Sanatate Publica (DSP) Cluj, cea mai mare incidența din zona municipiului Dej se inregistreaza in continuare in Jichișu de Jos – 12,26. La cealalta extrema…