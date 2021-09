Stiri pe aceeasi tema

- Analiza CIEL Romania Mai mult de 82% dintre companii considera ca informațiile precise, precum datele și cifrele, ajuta in luarea unor decizii mai bune in contextul actual Creșterea economica de 13%, peste nivelul anticipat, anunțata recent de Guvern, nu se reflecta in realitatea din mediul de business,…

- Președintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat la Comitetul Director Județean al PNL Bacau, unde a fost prezentata moțiunea „Romania liberala” a premierului Florin Cițu, ca actuala creștere economica realizata de guvernul condus de acesta se va regasi in investiții in drumuri, apa, canalizare…

- Cresterea economica din primul semestru de 6,5% si de 13% in trimestrul doi anuntate de Institutul National de Statistica trebuie contextualizate, a declarat pentru AGERPRES presedintele Consiliului Fiscal, Daniel Daianu, care a subliniat ca trebuie sa avem in vedere cresterea deficitului de cont…

- „Partidul Social Democrat solicita autoritaților sa informeze, in mod onest, cetațenii, cu privire la evoluțiile economice din Romania și sa prezinte toate datele necesare pentru a-și putea forma o percepție corecta despre starea economiei naționale.Astfel, romanii au dreptul sa știe ca avansul economic…