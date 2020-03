Stiri pe aceeasi tema

- Pietele de actiuni si de marfuri au scazut puternic luni, in prima sedinta dupa vacanta prelungita pentru Anul Nou chinezesc, in conditiile in care numarul deceselor provocate de coronavirus a atins 361, iar investitorii se retrag catre active considerate sigure, transmite Reuters.

- Companiile listate la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) sunt relevante, au activitati foarte bine organizate insa nu se cunosc foarte bine, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, Daniela Serban, presedintele Asociatiei pentru Relatii cu Investitorii la Bursa din Romania (ARIR). "Sunt convinsa ca,…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a deschis in evolutie mixta marti, iar valoarea tranzactiilor depasea 2,8 milioane de lei (605.759 euro) dupa primele 33 de minute de la debutul sedintei.Indicele principal BET, care arata evolutia celor mai lichide 16 companii, inregistra o apreciere de 0,04%,…

- Bursa de Valori București (BVB) va introduce la inceputul anului 2020 un program pilot destinat intermediarilor care activeaza sau care intenționeaza sa activeze ca Market Maker pentru acțiuni, in vederea imbunatațirii lichiditații acțiunilor respective. Prin implicarea in program, aceștia beneficiaza…

- Bursa de Valori Bucuresti va introduce, la inceputul anului 2020, un program pilot destinat intermediarilor care activeaza sau care intentioneaza sa activeze ca Market Maker pentru actiuni, in vederea imbunatatiriilichiditatii actiunilor respective. Conform unui comunicat al BVB, prin…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a inchis cu o evolutie mixta a indicilor sedinta de joi, iar rulajul a depasit 637 milioane de lei dupa ce BCR a emis obligatiuni in valoare de 600 de milioane de lei. Cat priveste tranzactiile cu actiuni, titlurile Fondul Proprietatea au fost cele mai tranzactionate,…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) evolua in scadere pe toti indicii la 45 de minute de la deschiderea sedintei de miercuri, iar valoarea tranzactiilor realizate se ridica la 6,15 milioane de lei (1,29 milioane de euro), conform Agerpres.BET, indicele care arata evolutia celor mai lichide 16…

- Actiunile Bancii Transilvania au fost si in aceasta saptamana cele mai lichide titluri pe Bursa de la Bucuresti, generand tranzactii de peste 31,49 de milioane de lei, urmate de actiunile BRD-Groupe Societe Generale, cu schimburi de 17,63 milioane de lei si de cele ale OMV Petrom, cu 14,59 milioane…