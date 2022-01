Între controversă şi boicot: Globurile de Aur, încotro? Implicati intr-o controversa de lunga durata si confruntati cu un boicot din partea industriei de divertisment, organizatorii Globurilor de Aur au decis sa nu renunte la ceremonia de decernare a premiilor prevazuta pentru duminica. Ceremonia va avea loc insa in absenta publicului si fara a fi transmisa la televiziune, potrivit AFP. Asociatia Presei Straine de la Hollywood (Hollywood Foreign Press Association – HFPA), care decerneaza aceste premii, este de luni de zile tinta unor acuzatii de rasism, sexism, hartuire si coruptie. Seara de gala a Globurilor de Aur deschide in mod traditional sezonul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

