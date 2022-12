Între cerere și ofertă, UE alege frigul Prabușirea prețurilor la gazele naturale din ultimele luni a creat un fals sentiment de securitate. In timp ce iarna asta pare a fi cat de cat rezolvata, UE va avea cu siguranța probleme in a gasi rezerve pentru pentru iarna 2023-24, avertizeaza specialiștii. Avand in vedere circumstanțele, Europa nu putea spera la o situație mai […] The post Intre cerere și oferta, UE alege frigul first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prețul gazelor naturale a crescut in Europa, in condițiile in care temperaturile scazute din intreaga regiune au stimulat cererea și au pus la incercare sistemele energetice fragile. Contractele futures de referința au crescut cu pana la 4,3%. Vremea mai rece decat in mod normal in nord-vestul Europei…

- Daca iarna aceasta ne-am confruntat cu o criza a gazelor, Agenția Internaționala a Energiei avertizeaza ca greu abia incepe. Mai exact, anul viitor ne putem confrunta cu cea mai mare criza din ultimii ani, și asta deoarece livrarile de gaze din Rusia catre Europa ar putea fi oprite complet.In același…

- „Pentru a-și caștiga razboiul din Ucraina, Vladimir Putin are nevoie ca Occidentul sa nu-i mai susțina adversarul. Cea mai buna ocazie a lui de a pune o pana intre cei doi va veni in aceasta iarna. Inainte de razboi, Rusia asigura 40-50% din importurile de gaze naturale ale UE. In august, Putin a inchis…

- Economia globala se confrunta cu un atac din mai multe parți – un razboi in Europa, penuria de petrol, gaze și alimente, precum și inflația ridicata. Multe vieți și afaceri vor fi date peste cap. Dar oricat de multa ingrijorare ar exista inaintea acestei ierni, oamenii ar trebui sa fie ingrijorați de…

- Europa a muncit din greu pentru a umple rezervele de gaze naturale pentru iarna, dar adevarul neplacut este ca guvernele naționale au un control redus sau chiar inexistent asupra acestor rezerve. Doar aproximativ 10% din gazul din instalațiile de depozitare din Italia pana in Olanda se afla sub controlul…

- Confruntate cu creșterea prețurilor la energie și cu potențiale pene de curent, multe guverne din UE relaxeaza normele de exploatare forestiera și incurajeaza populația sa arda lemne pentru a-și incalzi casele, ceea ce, potrivit militanților pentru clima, inseamna un dezastru pentru padurile deja vulnerabile…

- Exista șanse mari ca Europa sa se confrunte cu un val de frig semnificativ inainte de Craciun! Potrivit specialiștilor, șansa unui val de frig in acest an – cel mai probabil in decembrie – ramane „foarte reala”.„Ieșim dintr-o vara calduroasa. Știm ca iernile sunt din ce in ce mai blande. Așa ca am putea…

- Razboiul din Ucraina a generat o criza energetica resimțita in toata Europa, astfel ca, viitorul apropiat nu suna incurajator din niciun punct de vedere. Pe langa problemele economice aparute, experții in clima anunța ca aceasta iarna va fi una extrem de grea, din cauza valului de frig care va lovi…