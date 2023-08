Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit specialiștilor, ciclonul distructiv care a provocat daune semnificative in Slovenia va ajunge și in Romania. Meteorologii spun ca temperaturile vor scadea pana la 15 grade Celsius, și ca vor avea loc furtuni puternice, existand chiar și risc de tornade. Cat va dura aceasta perioada.

- Liceenii romani pot participa la programul educațional Future Leaders Exchange Program (FLEX) 2024-2025 pentru șansa de a petrece un an de studiu in Statele Unite, transmite American Councils for International Education intr-un comunicat de presa. Programul, realizat de American Councils și Departamentul…

- Un copil a murit si cinci persoane au fost ranite, marti dimineata, in Ungaria, intr-un accident in care a fost implicata o masina inmatriculata in Romania si care transporta migranti ilegali, informeaza MTI., preluata de Agerpres.

- Peste 40 de piloți și mașini totalizand peste 20.000 de cai putere vor concura in acest sfarșit de saptamana in a treia etapa din Campionatul Național de Drift, care va avea loc pe Transalpina, intre localitațile Novaci și Ranca, anunța RoDrift. Dupa o pauza de un an, cea mai spectaculoasa competiție…

- Programul de funcționare a Complexului de Tratament și Agrement „Baile Sarate Ocna Mureș” va fi modificat incepand de luni, 10 iulie. Zeci de mii de turști au luat cu asalt stațiunea de la deschiderea ce a avut loc in 15 mai.

- ”Tinta este ca fiecare salariat din Romania sa aiba net minim 500 de euro, salariul mediu 1.000 de euro, pana la inceputul anului 2025”, a afirmat, joi seara, ministrul Economiei, la finalul primei sedinte a Guverului Ciolacu.Ministrul a precizat ca, de fiecare data cand s-a discutat despre cresterea…