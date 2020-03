Stiri pe aceeasi tema

- Maria Andraș, din Sfantu Gheorghe, este o tanara speranța a muzicii romanești! Talentul ei are radacini in familie, fiind moștenit de la bunica. Așa a descoperit muzica inca de la varsta de trei ani. Și de atunci, merge pe aceasta cale. Maria este in clasa a XII-a, la Liceul de Arte „Plugor Sandor”…

- Polițistii din cadrul Poliției Municipiului Sfantu Gheorghe au oprit pentru control luni, 10 ianuarie, pe strada Oltului, un autoturism condus catre un barbat in varsta de 28 ani. In urma verificarilor efectuate s-a constatat faptul ca barbatul nu figureaza ca fiind posesor de permis de conducere…

- O civilizatie inalta a unei natiuni se reflecta in modul cum isi pastreaza pentru eternitate memoria, respectiv Arhivele. Daca memoria – aceasta comoara de nepretuit – este marginalizata, trecuta pe un plan secundar, este cert ca acea natiune este departe de maturitate si de civilizatie. Si natiunea…

- Pentru poeta Mihaela Aionesei din Targu Secuiesc, membra a Uniunii Scriitorilor din Romania- Filiala București, noul an a inceput cum nici nu se putea mai bine. Recent, Mihaela Aionesei a trait implinirea unei dorințe arzatoare ce a crescut frumos in mintea și sufletul ei, timp de zile și nopți, …

- Domnul Marius Lutescu, pensionar care locuiește in in Brasov, a transmis cateva randuri catre Mesagerul de Covasna, prin care adreseaza mulțumiri celor prin intermediul carora și-a gasit portmoneul pierdut. „In data de 21/01/2020, in jurul orei 12:00, ma aflam in Sfantu Gheorghe pentru rezolvarea…

- Miercuri, de Ziua Culturii Naționale am asistat la un spectacol omagial de nota 10 susținut pe scena Caminului Cultural din Sita Buzaului. A II-a ediție a spectacolului „Eminescu pentru eternitate” a adunat sub frumosul semn al cuvantului și vibrantei trairi, elevi de la unele școli aflate pe…

- Astazi au inceput inscrierile pentru Concursul Național Interdisciplinar „ARISTOTEL” – anul educațional 2019-2020, organizat de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea Romaniei. Este al noualea an consecutiv in care Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea Romaniei organizeaza acest concurs in…

- Ianuarie este luna de iarna caracterizata, in general, de cele mai scazute valori minime ale temperaturii, ca urmare a persistentei maselor de aer continental polar ce acopera in aceasta perioada jumatatea estica a Europei, in timp ce regimul precipitatiilor este redus chiar daca nebulozitatea este…