Între Andreea Bălan și Vlad Cornea „e o conexiune divină” Tenismenul Vlad Cornea a facut primele declarații oficiale vizavi de relația cu Andreea Balan și a clarificat și ceea ce simte el despre diferența mare de varsta dintre ei. Cantareața are 39 de ani, iar sportivul 29, insa acesta din urma susține ca intre ei este o „conexiune divina și asta este tot ce conteaza”. Victor Cornea traverseaza cea mai buna forma din cariera lui de jucator de tenis. In prezent, ocupa locul 76 ATP la dublu. In 2023, romanul a caștigat cinci turnee Challenger la dublu (Oeiras, San Remo, Rovereto, Tenerife și Oeiras 5) și spune ca mare parte din reușita i-o datoreaza iubitei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Balan l-a prezentat pe Victor Vlad Cornea celor doua fetițe din casnicia cu George Burcea. Este prima data cand artista le face cunoștința copiilor ei cu un alt barbat, dupa divorțul de tatal lor.Andreea Balan și Victor Vlad Cornea formeaza un cuplu de cateva luni, iar relația lor este mult…

- Victor Cornea (29 de ani, 76 ATP la dublu) a vorbit deschis despre relația cu artista Andreea Balan (39 de ani). Cornea traverseaza o forma buna in 2023, caștigand 5 turnee Challanger la dublu: Oeiras, San Remo, Rovereto, Tenerife și Oeiras 5. Jucatorul de tenis e de parere ca rezultate bune se datoreaza…

- Atacantul formației Universitatea Craiova , Andrei Ivan (26 de ani), nu a prins o seara buna contra lui Dinamo, pe „Arcul de Triumf“. „Jdechi“ a recunoscut ca nu i-a fost ușor și a explicat și de ce. „Un meci greu, o prima repriza foarte slaba facuta de noi. Am aratat mai multa atitudine in a doua repriza…

- Fosta nr. 1 WTA, australianca Ashleigh Barty, a devenit pentru prima oara mama, ea nascand un baiat pe care-l va chema Hayden, scrie DPA.Barty (27 ani) si sotul ei, Garry Kissick, au facut anuntul marti, pe Instagram: "Baiatul nostru frumos. Bine ai venit pe aceasta lume, Hayden!", au scris acestia,…

- Inainte de debutul la Wimbledon 2023, Sorana Cirstea (33 de ani, 37 WTA) se afla in centrul unui scandal pe Twitter. Jucatoarea romana a postat pe Instagram un mesaj care i-a indignat pe zeci de fani pe Twitter. Aceștia au reacționat dur, au criticat-o și chiar au folosit cuvinte oribile la adresa sportivei.…

- Stuttgart - Hamburg, meci contand pentru prima mansa a barajului de mentinere - promovare in prima liga a Germaniei, este programat, joi, 1 iunie, de la ora 21:45, pe Mercedes-Benz Arena, si va fi transmis in direct de Digi Sport 2.

- Universitatea Craiova s-a impus in Giulești, 3-2 cu Rapid, și și-a consolidat locul 4 in Superliga. Antrenorul Științei, Eugen Neagoe, s-a declarat mulțumit de cele petrecute pe teren și s-a abținut in privința arbitrajului, deși de data aceasta ar fi avut motive sa ia atitudine. Cat despre posibilitatea…