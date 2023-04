Între 3 și 9 aprilie, aproape 1.400 de pacienți spitalizați cu Covid-19, din care 137 la ATI In saptamana 3 – 9 aprilie, la ATI erau 137 de pacienți diagnosticați cu Covid-19 și din aceeași cauza au fost raportate 44 de decese, transmite Ministerul Sanatații. Potrivit Ministerului Sanatații, intre 3 și 9 aprilie, au fost inregistrate 6.066 de cazuri noi de persoane infectate cu Sars-Cov-2, 1.390 cu Covid-19 sunt spitalizate, din care 137 la ATI. Din totalul pacienților internați, 145 sunt minori: 144 sunt in secții și un copil este la ATI. In saptamana 3 – 9 aprilie, au fost raportate de catre INSP 44 de decese la pacienti cu Covid: 22 de barbati si 22 de femei. 43 dintre pacientii decedati… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

