- Ministrul de Finante al Elvetiei a aparat sambata fuziunea rapida intre cele mai mari doua banci ale tarii, Credit Suisse si UBS, intr-un interviu pentru ziarul elvetian Neue Zuercher Zeitung, declarand ca utilizarea legii de urgenta a fost necesara pentru a stabiliza situatia, transmite Reuters.„Credit…

- Banca Nationala a Elvetiei (SNB) a majorat joi dobanda cu 50 de puncte de baza, la 1,50%, si a informat ca preluarea fortata a Credit Suisse de catre UBS a evitat un dezastru financiar, iar acum este extrem de important ca fuziunea sa aiba loc rapid, fara dificultati, transmite Reuters. Pachetul de…

- Producatorul de automobile ceh Skoda ar trebui sa reduca 3.000 de locuri de munca si sa elimine unele modele, daca schema de emisii ”Euro 7” a Uniunii Europene va fi implementata in forma sa actuala, a avertizat un membru al consiliului de conducere al Skoda intr-o dezbatere TV de duminica, transmite…

- Coreea de Nord sustine ca aproximativ 800.000 dintre cetatenii sai s-au oferit voluntar sa se inroleze sau sa se reinscrie in armata pentru a lupta impotriva Statelor Unite, scrie sambata publicatia oficiala din aceasta tara, citata de agenția de presa Reuters. Vineri, aproximativ 800.000 de studenti…

- SVB Financial Group si doi directori de top au fost dati in judecata, luni, de actionari, care ii acuza ca au ascuns modul in care cresterea ratelor dobanzilor face ca divizia sa Silicon Valley Bank (SVB), care s-a prabusit saptamana trecuta, sa fie ”vulnerabila in mod special” la retragerile masive…

- Rusia a fost fortata sa-si suspende participarea la noul tratat START pentru ca Washingtonul folosea acest pact pentru a ajuta Ucraina sa atace obiective strategice ruse, a declarat joi ministrul de externe adjunct rus Serghei Riabkov, potrivit Reuters.

- Ford intenționeaza sa elimine 3.800 de locuri de munca in domeniul dezvoltarii de produse și al administrației in Europa in urmatorii trei ani, a anunțat marți compania, invocand creșterea costurilor și necesitatea unei structuri mai ușoare, scrie Reuters.

- Patriarhul Bisericii Ortodoxe Ruse, Kirill, un susținator puternic al deciziei Moscovei de a invada Ucraina, a spionat Elveția pentru Uniunea Sovietica in anii 1970, transmite agenția elvețiana Swissinfo. Ziarele Le Matin Dimanche, de limba franceza, și SonntagsZeitung, de limba germana, au citat arhive…