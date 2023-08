Între 18 și 21 august 2023 are loc „Armonii în Sebeș” – sărbătoarea orașului. Vezi programul Intre 18 și 21 august 2023, la Sebeș se va desfașura un nou festival al verii, care va cuprinde evenimente dedicate tuturor varstelor locuitorilor orașului inspirate de valorile culturale locale, tema pe care ne propunem sa o abordam prin artele spectacolului fiind „Armonii in Sebeș”. La aceasta sarbatoare locala va fi premiata excelența in educație, […] The post Intre 18 și 21 august 2023 are loc „Armonii in Sebeș” - sarbatoarea orașului. Vezi programul first appeared on sebesinfo.ro | stiri sebes | ziar sebes . Citeste articolul mai departe pe sebesinfo.ro…

Sursa articol si foto: sebesinfo.ro

Stiri pe aceeasi tema

- 18-21 august: PROGRAMUL „Armonii in Sebeș”, sarbatoarea orașului. Concerte, spectacole, teatru pentru copii, expoziții și activitați sportive, recreative și educative 18-21 august: PROGRAMUL „Armonii in Sebeș”, sarbatoarea orașului. Concerte, spectacole, teatru pentru copii, expoziții și activitați…

- „Armonii in Sebeș”: Sarbatoarea orașului are loc intre18-21 august 2023. Programul complet al evenimentului In perioada 18 – 21 august 2023, la Sebeș se va desfașura un nou festival al verii, care va cuprinde evenimente dedicate tuturor varstelor locuitorilor orașului inspirate de valorile culturale…

- Primaria orasului Ovidiu anunta ca va organiza, in perioada 27 ndash; 30 iulie, zilele orasului Ovidiu, care va avea ca referinta distractia printr o serie de evenimente culturale, sportive, recreative, culinare si artistice. Iata programul pe zile: Joi 27 iulie Parc Faleza, scena plutitoare, ora 18:00…

- O premiera absoluta in plin sezon estival. La Targul Anual Tradițional de „Sfantul Ilie”, organizat in capitala de sud a judetului, au venit peste 2000 de oameni, un record in materie de evenimente culturale si traditionale organizate in Arges in aceasta perioada. In fiecare an, pe 20 iulie, la Costești…

- A fost animație mare in Duminica de Rusalii la Mintiu Gherlii. Administrația locala a pus la loc de cinste sarbatoarea plina de semnificații, motiv opentru localnici și vizitatori sa fie impreuna, sa cante și sa danseze. Programul a inceput la orele amiezii, pe strada principala. Pregatirile au avut…

- Rusia a declanșat in cursul nopții de sambata spre duminica un atac aerian de amploare in doua valuri asupra Kievului, care a ucis cel puțin o persoana, au declarat oficialii, citați de Reuters, in timp ce capitala ucraineana se pregatește sa sarbatoreasca ziua orașului, potrivit Reuters.Sistemele…

- Cea de-a XI-a ediție a Zilelor Clujului a creat legaturi stranse intre membrii comunitații clujene. Cele peste 100 de activitați in 40 de locuri din oraș au adus laolalta peste 300.000 de oameni in cele 4 zile de festival.„Festivalul de suflet al clujenilor este unic prin modul in care angreneaza intreaga…

- Tradiționalul eveniment european „Noaptea Muzeelor” va fi marcat și in acest an la Muzeul de Istorie, Etnografie și Arta Plastica din Lugoj. Cu acest prilej, smbata, 13 mai, muzeul lugojean va fi deschis publicului intre orele 19.00 și 24.00. Programul va debuta la ora 19, cu un concert…