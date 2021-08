Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul de la Berlin estimeaza ca in Afganistan se mai afla intre 10.000 si 40.000 de afgani care lucreaza pentru organizatiile internationale de dezvoltare si care au dreptul sa fie evacuati in Germania daca se considera in pericol, a indicat marti cancelarul Angela Merkel, potrivit Reuters.

- Guvernul taliban din Afganistan ar accepta orice migranti afgani ale caror cereri de azil au fost respinse în Europa, dar acestia vor fi aduși în fața unui tribunal, a declarat un purtator de cuvânt al talibanilor, citat de un ziar austriac, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.Guvernul…

- Germania isi sporeste ajutorul umanitar pentru Afganistan cu 500 milioane de euro, a declarat cancelarul Angela Merkel dupa summitul virtual de marti al G7, transmite dpa.Aceste fonduri se adauga celor 100 milioane de euro ca ajutor de urgenta deja promise de Berlin acum cateva zile pentru…

- Germania a decis sa nu mai foloseasca rata de incidenta pentru a lua decizii asupra impunerii de restrictii impotriva Covid-19. Autoritațile urmeaza sa utilizeze rata de spitalizare ca indicator cheie. Altfel spus, se vor lua masuri in funcție de gradul de ocupare din spitale, relateaza Reuters, care…

- Un civil german a fost impuscat vineri in timp ce se indrepta spre aeroportul din Kabul, dar starea sanatatii sale nu este ingrijoratoare si el va fi in curand evacuat din Afganistan, a anuntat un purtator de cuvant al guvernului de la Berlin, citat de Reuters. ''Un civil german a fost ranit de un…

- Tesla spera sa fabrice primele automobile la gigafabrica din Gruenheide, de langa Berlin, in octombrie, a declarat vineri fondatorul companiei americane, Elon Musk, transmite Reuters. Tesla a aminat deschiderea gigafabricii pentru sfarsitul anului 2021, dand vina pe piedicile birocratice din…

- Germania va permite operatorilor de telefonie mobila sa trimita mesaje text de avertizare in anumite regiuni geografice, o tehnologie care exista de mai multe decenii dar care in Germania a fost restrictionata pentru protejarea vietii private, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . Guvernul de la…

- Lufthansa vrea sa achite ajutorul de stat primit in timpul pandemiei de coronavirus (COVID-19) inainte de alegerile ce se vor desfasura in Germania in septembrie, daca va fi posibil, a afirmat vineri directorul general al operatorul aerian, Carsten Spohr, transmite Reuters, citat de agerpres. Profiturile…