- Spania a lansat un proiect inedit care iși propune sa elimine prejudecațile legate de sanatatea mintala. ”Sala Plansului” este gazduit intr-o cladire din centrul Madridului, iar vizitatorii au intr-un colt al incaperii si numere de telefon pe care le pot apela cand simt nevoia, inclusiv numarul unui…

- Directorul CIA, William Burns, a anuntat joi ca infiinteaza o unitate speciala pentru sporirea atentiei asupra Chinei, intr-o perioada de relatii tensionate intre cele mai mari doua economii ale lumii, relateaza Reuters.

- Apple a dezvaluit marti, 14 septembrie, iPhone 13, care va incepe de la un pret de 699 de dolari, informeaza Reuters. Compania americana a mai lansat noul smartwatch, precum si un nou iPad mini, cu conectivitate 5G.

- Premierul spaniol Pedro Sanchez va conduce vineri o reuniune de urgenta a comisiei de combatere a infractiunilor bazate pe ura, in urma unui atac homofob comis impotriva unui spaniol in varsta de 20 de ani in centrul Madridului, transmite Reuters. Tanarul se intorcea spre casa, duminica dupa-amiaza,…

- Deficitul global de semiconductori va afecta vanzarile de masini Mercedes in trimestrul trei din 2021, a informat firma mama Daimler AG, cel mai recent avertisment al unui producator auto privind scaderea veniturilor, transmite Reuters, conform AGERPRES. Daimler este printre marii producatori auto…

- Compania Virgin Galactic a lansat in aceasta saptamana vanzarile de bilete pentru calatoriile spatiale, cu un pret care porneste de la 450.000 de dolari pe loc. In aceasta calatorie spațiala turiștii pot vedea Pamantul de la 80 de kilometri altitudine și pot experimenta cateva minute de graviație zero,…

- Statele Unite au lansat atacuri aeriene pentru a sustine fortele Guvernului afgan, aflat sub presiunea talibanilor in timp ce trupele straine conduse de SUA sunt in faza finala a retragerii din tara, relateaza Reuters.