Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Infotrafic anunta ca, luni, sunt coloane de autoturisme la intrarea in Bucuresti, dinspre autostrazi. Pe A1 coloana se intinde pe 7 kilometri, iar pe Autostrada Soarelui coloana are trei kilometri. Este, de asemenea, aglomeratie pe mai multe drumuri nationale, in special pe Valea Prahovei,…

- Stefan Banica Jr. a ajuns in stare grava la Spitalul Floreasca din Capitala, dupa ce a acuzat dureri abdominale insuportabile.(CITEȘTE ȘI: MOMENTE GRELE IN FAMILIA LAVINIA PIRVA – STEFAN BANICA JR..) Ștefan Banica Jr., artistul in varsta de 50 de ani, a fost internat luni de dimineața la sectia de chirurgie…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a inchis circulatia pe Autostrada Soarelui intre Bucuresti si Fetesti, pe ambele sensuri de mers, si pe unele tronsoane de pe patru drumuri nationale din cauza fenomenului meteo de ploaie inghetata.

- Ne așteapta o saptamana foarte rece! O avertizare cod galben de ploi abundente si ninsori, vant si temperaturi scazute intra in vigoare duminica dimineata, de la ora 8.00, urmand sa fie afectate 32 de judete si Capitala. Meteorologii spun ca vremea se va raci accentuat in toata tara. Va fi deosebit…

- O șicanare in trafic s-a lasat cu focuri de arma pe o strada din București. Doi șoferi s-au certat in trafic, iar unul din ei a scos pistolul și a tras in direcția celeilalte mașini. Celalalt protagonist a chemat Poliția iar agresorul a fost prins. Agresorul a folosit o arma airsoft. Incidentul a pornit…

- Ambasadorul Frantei la Bucuresti, Michele Ramis, a declarat, joi, ca faptul ca Romania are o femeie premier, pe Viorica Dancila, este un semnal foarte puternic si va face femeile politician sa fie „si mai ambitioase”. Franța, mesaj pentru Romania Aceasta a participat, la Facultatea de Drept din Capitala,…

- Din cauza codului portocaliu de vreme severa primarul municipiului Bucuresti a decis ca in Capitala scolile sa fie inchise toata saptamana. Aceeasi decizie ar putea fi luata cel mai probabil si pentru scolile din judetul Constanta. ...

- Cererea de locuinte in zona Aviatiei, din Capitala a sporit odata cu startul anului 2018 pe fondul numarului mare de specialisti romani veniti din orasele secundare, angajati in posturi cheie la companiile din zona Barbu Vacarescu - Floreasca - Pipera, potrivit companiei de consultanta imobiliara…