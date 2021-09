Stiri pe aceeasi tema

- Acuzata de Franța ca ”a înjunghiat-o pe la spate” torpilându-le „contractul secolului” cu submarinele destinate Australiei, Statele Unite ale Americii au încercat joi sa evite o criza deschisa cu Parisul, fara sa reușeasca sa-i linișteasca furie, scrie AFP.„Franța…

- Autoritațile franceze au anulat o seara de gala programata vineri la Washington, a confirmat joi pentru AFP un oficial sub condiția anonimatului, dupa încalcarea „contractului secolului” de furnizare a submarinelor franceze catre Australia, ceea ce a generat o criza transatlantica.…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va conduce, in perioada 21-23 septembrie 2021, delegația Romaniei la segmentul la nivel inalt al celei de-a 76-a sesiuni a Adunarii Generale a Organizației Națiunilor Unite (ONU), care va avea loc la New York, Statele Unite ale Americii, anunța Administrația…

- Plafonul datoriei a fost suspendat timp de doi ani, din august 2019 in iulie 2021, in baza unui acord intre administratia lui Donald Trump si Congres. ”Dupa restabilirea limitei indatorarii, la 1 august, Trezoreria a inceput sa foloseasca anumite masuri extraordinare pentru a continua sa finanteze Guvernul”,…

- Statele Unite risca sa ramana fara bani ”in cursul lui octombrie”, in cazul in care plafonul datoriei nu este ridicat, avertizeaza miercuri secretara americana a Trezoreriei, Janet Yellen, intr-o scrisoare adresata alesilor din Congres, dupa ce datoria americana a crescut vertiginos in timpul pandemiei…

- Plafonul datoriei a fost suspendat timp de doi ani, din august 2019 in iulie 2021, in baza unui acord intre administratia lui Donald Trump si Congres. ”Dupa restabilirea limitei indatorarii, la 1 august, Trezoreria a inceput sa foloseasca anumite masuri extraordinare pentru a continua sa finanteze Guvernul”,…

- Secretarul american al Trezoreriei, Janet Yellen, i-a îndemnat luni pe membrii Congresului sa actioneze "cât mai curând posibil" pentru a ridica plafonul datoriei si a permite Statelor Unite sa îsi onoreze angajamentele financiare si sa evite incapacitatea de plata,…

- Statele Unite au lovit duminica militii sustinute de Iran la frontiera irakiano-siriana, omorand cel putin cinci persoane, potrivit unui ONG, ca raspuns la inmultirea atacurilor cu drone impotriva intereselor lor din Irak, noteaza AFP. "La ordinul presedintelui Biden, fortele militare ale Statelor…