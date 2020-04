Stiri pe aceeasi tema

- Cei aproximativ 13.000 de angajati ai Complexului Energetic Oltenia (CEO) vor intra in somaj tehnic, prin rotatie, incepand cu 13 aprilie si pana pe 7 iunie, masura fiind luata in urma reducerii semnificative a vanzarilor de energie electrica si, implicit, a veniturilor companiei. Potrivit…

- Cei aproximativ 13.000 de angajati ai Complexului Energetic Oltenia (CEO) vor intra in somaj tehnic, prin rotatie, incepand cu 13 aprilie si pana pe 7 iunie, masura fiind luata in urma reducerii semnificative a vanzarilor de energie electrica si, implicit, a veniturilor companiei. Potrivit unui comunicat…

- Șomaj tehnic la CE Oltenia. 6.532 de salariați intra de maine in șomaj tehnic, a anunțat Complexul Energetic Oltenia. In vederea reducerii contactului apropiat intre angajatii societatii, pentru prevenirea si limitarea aparitiei unor cazuri de infectie cu COVID-19, Decretul Presedintelui Romaniei nr.195/2020…

- Aproximativ 13.000 de angajati Complexului Energetic Oltenia sunt trimisi in somaj tehnic. Decizia a fost luata din cauza vanzarilor slabe de energie și a coronavirusului. Cu toate acestea, salariații primesc prime de Paști, potrivit Mediafax.

- Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj a trimis in șomaj tehnic un numar de 220 de angajați in urma reducerii drastice a activitații, in condițiile in care se mai opereaza o singura cursa regulata, spre Malmo (Suedia) de doua pe saptamana.Directorul Aeroportului Internațional „Avram Iancu”…

- Combinatul siderurgic din Galati isi va reduce temporar activitatea si va introduce partial somajul tehnic pentru perioada urmatoare, se arata intr-o informare transmisa vineri de directorul de comunicare al companiei, Dorian Dumitrescu. "In contextul scaderii economice la nivel mondial, generata…

- Santierul Naval Damen Galati a decis sa reduca efectivul fortei de munca prezente in santier cu 50% pentru a asigura atat sanatatea si siguranta tuturor angajatilor, dar si continuitatea activitatii companiei, in contextul pandemiei de coronavirus. ”In consecinta, incepand cu luni, 6 aprilie, 50% din…

- Conducerea retelei medicale MedLife a luat mai multe masuri pentru limitarea impactului crizei generate de pandemia de coronavirus, astfel ca grupul va trimite personalul non-critic in somaj tehnic, reduce cu 50% salariile echipei de management pentru o perioada de 45 de zile si negociaza cu toti proprietarii…