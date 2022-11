Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, pe data de 21 noiembrie, credincioșii ortodocși sarbatoresc Intrarea Maicii Domnului in Biserica. Este prima sarbatoare din Postul Craciunului care are cruce roșie și este o zi extrem de importanta și cu insemnatate spirituala pentru credincioșii ortodocși. Iata ce rugaciune trebuie sa rostești…

- Am intrat azi in Postul Craciunului, al doilea cel mai strict post al anului. Acesta presupune o serie de limitari sau chiar interdictii in ceea ce priveste anumite alimente, in general cele cunoscute generic drept „de dulce”. Interdictii alimentare nu trebuie aplicate fara a tine cont de situatia persoaneni…

- De astazi, 15 noiembrie, incepe in mod oficial Postul Craciunului sau Postul Nasterii Domnului, perioada care va dura 40 de zile, pana pe 24 decembrie, in ziua de Ajun. Invataturilor crestine din cartile sfinte spun ca in aceasta perioada este importanta o detoxifiere a trupului, dar mai ales a sufletului,…