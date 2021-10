Stiri pe aceeasi tema

- Romanii care calatoresc in Franța vor fi nevoiți sa indeplineasca noi reguli la intrarea in țara. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis ca persoanele care vin din Romania vor prezenta la granița un test PCR sau antigen realizat cu 24 de ore inainte, dovada vaccinarii sau ca au fot infectate…

- Peste 30 de migranti au fost prinsi la frontiera cu Ungaria, in judetul Arad, cand incercau sa iasa din tara ascunsi in trei camioane si un microbuz, verificate la sfarsit de saptamana. Potrivit unui comunicat de presa transmis, luni, de Politia de Frontiera Arad, cel mai mare grup de migranti a fost…

- Certificatul verde COVID: Cum va fi verificat in aplicația STS din Romania și de unde se poate descarca Certificatul verde COVID: Cum va fi verificat in aplicația STS din Romania și de unde se poate descarca Persoanele care merg la restaurant, nunta, eveniment sportiv, spectacol sau concert vor trebui…

- Autoritatile sanitare de la Viena au decis sa recomande a treia doza de vaccin pentru consolidarea imunitatii. Și alte țari au decis ca ar fi nevoie de a treia doza, insa doar pentru anumite categorii de risc, fara ca Agentia Europeana a medicamentului sa faca oficial o recomandare in acest sens deocamdata.…

- Campania de vaccinare este impulsionata la nivel european prin noi masuri care ar putea creste gradul de vaccinare al populatiei si ar putea preveni raspandirea noii tulpini, lucru care se vede in tari precum Franta sau Italia. In schimb, in Romania, tara care desi a avut un debut bun al campaniei…