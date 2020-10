Stiri pe aceeasi tema

- Accesul la proiectiile in aer liber din cadrul festivalului Les Films de Cannes a Bucarest 2020 va fi gratuit, au anuntat marti organizatorii. Este vorba despre proiectiile din Gradina Verona si de pe taresa Muzeului de Arta Recenta. Purtarea mastii va fi obligatorie pe toata durata proiectiilor, care…

- Les Films de Cannes a Bucarest festival will take place between October 23 and November 1, with films and events taking place mainly online, outdoors and as a drive-in event, in observing health protection measures, informs a press release sent to AGERPRES.Starting on October 23, at the Cinema…

- "Malmkrog", cel mai recent film al regizorului Cristi Puiu, va avea premiera in cinematografele din Romania pe 6 noiembrie, informeaza un comunicat transmis AGERPRES. Seria proiectiilor se deschide cu o vizionare speciala dedicata publicul din Bucuresti in cadrul unuia dintre cele mai bine cotate evenimente…

- Unul dintre cele mai asteptate filme ale anului, „Malmkrog”, productia de epoca premiata la Berlinala a regizorului roman Cristi Puiu va avea premiera in cinematografele din tara pe 6 noiembrie, relateaza News.ro.Evenimentul este precedat de o serie de proiectii speciale in avanpremiera, prima…

- Filme realizate de doi dintre cei mai celebrati autori contemporani, Thomas Vinterberg si Naomi Kawase, ambii prezenti in selectia din acest an a Festivalului de la Cannes, vor putea fi vazute in deschiderea celei de-a 11-a editii a Les Films de Cannes a Bucarest, care va avea loc in perioada 23…

