Stiri pe aceeasi tema

- Noaptea Muzeelor 2023, la Alba Iulia. Peste 8.000 de persoane au trecut pragul Muzeului Național al Unirii Ediția din acest an a Nopții Muzeelor, organizata sambata 13 mai, de Muzeul Național al Unirii Alba Iulia sub titulatura de Noaptea in care istoria prinde viața, a atras din nou un numar mare de…

- Muzeul Național al Bucovinei va puncta manifestarea „Noaptea muzeelor", sambata, 13 mai 2023, prin deschiderea pentru vizitare a urmatoarelor obiective: Muzeul de Istorie, Cetatea de Scaun, Muzeul Satului Bucovinean, Hanul Domnesc și Muzeul de Științele Naturii. Programul de vizitare: La ...

- Ieri, 5 mai, a avut loc conferința „Rolul profesorului in gestionarea cazurilor de abuz” organizata de Teach or Romania și Asociația Necuvinte la Muzeul Național al Literaturii Romane din Iași. Aceasta a avut drept obiectiv conștientizarea dificultaților de violența și abuz asupra elevilor pe care un…

- Sambata, 13 mai, se va derula cea de-a XIX-a ediție a evenimentului Noaptea Muzeelor, la care va participa, ca de obicei, și Muzeul Național al Bucovinei. Astfel, la Cetatea de Scaun a Sucevei, Muzeul de Istorie, Hanul Domnesc și Muzeul de Științele Naturii accesul va fi gratuit in intervalul orar 18.00-24.00.…

- Consilierii locali ai municipiului Targu Mureș au aprobat joi, 27 aprilie, intr-o ședința ordinara de lucru, cu unanimitate de voturi, intrarea cu titlu gratuit la Gradina Zoologica, pentru copii cu varsta intre 1 – 18 ani, in data de 1 Iunie 2023 – Ziua Internationala a Copilului. "Ziua Copilului este…

- Muzeul Național al Literaturii Romane, in parteneriat cu Uniunea Ziariștilor Profesioniști din Romania, propune publicului o expoziție temporara ce va marca 30 de ani de la inițierea ZILEI MONDIALE A LIBERTAȚII PRESEI. Parteneriatul dintre cele doua instituții va deschide, prin aceasta prima expoziție,…

- In anul in care Timișoara deține titlul de Capitala Culturala Europeana, accesul la Muzeul Național de Arta Timișoara va fi gratuit pentru mai multe categorii de public, informeaza instituția.

- Miercuri, 15 martie, incepand cu ora 17:00, va avea loc cea de-a 10-a sedinta a atelierelor de lectura „Junimea XXI". Poeziile pot fi citite de Ion Catalin Lita, iar evenimentul va putea fi urmarit live pe pagina de Facebook Junimea XXI. Ion Catalin Lita este din Slatina, judetul Olt, si a debutat cu…