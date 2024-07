Intrăm în război. MApN a cerut medicilor de familie lista cu tinerii inapți pentru militarie Medicii de familie au fost obligați sa transmita, printr-o adresa de la MApN, lista cu tinerii cu varste intre 18 și 35 de ani care sunt inapți pentru efectuarea servicului militar. MApN invoca Legea nr. 446 din 30 noiembrie 2006, care prevede ca, la declararea mobilizarii si a starii de razboi sau la instituirea starii […] The post Intram in razboi. MApN a cerut medicilor de familie lista cu tinerii inapți pentru militarie first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Noi ingrijorari in randul medicilor de familie din Alba: Noile acte adiționale nu menționeaza valoarea punctelor pe servicii și per capita pe semestrul IV din 2024 Noi ingrijorari in randul medicilor de familie din Alba: Noile acte adiționale nu menționeaza valoarea punctelor pe servicii și per capita…

- Dr. Viorela Nitescu, medic primar pediatru, toxicolog si seful Sectiei de toxicologie de la Spitalul ”Grigore Alexandrescu” din Capitala, afirma ca, in ultima vreme, medicii de la aceasta unitate sanitara se confrunta cu mai multe cazuri ale unor copii intoxicati voluntar cu substante psihoactive dupa…

- "In concordanta cu cele 11 obiective ale Strategiei UE pentru tineret 2019 - 2027, Strategia Nationala pentru Tineret 2024 - 2027 acopera problematici diverse din domeniul educatiei, sanatatii, excluziunii sociale, ocuparii si antreprenoriatului, protectiei mediului precum si din alte domenii care pot…

- CARAȘ-SEVERIN – Deputatul liberal Jaro Marșalic crede ca acest pilon de baza al sistemului sanitar merita mai multa apreciere și recunoștința! An de an, Ziua Mondiala a Medicilor de Familie (19 mai) trece ca oricare alta. Asta chiar in condițiile in care, in plan intern, medicina de familie devine,…

- Medicii de familie pot acorda certificat de concediu medical pentru 7 zile calendaristice doar pentru o serie de afecțiuni, pentru un episod de boala, prevede un Ordin comun al ministrului Sanatații și al președintelui Casei Naționale de Asigurari de Sanatate, publicat in Monitorul Oficial, potrivit…

- Medicul de familie poate acorda șapte zile legate de concediu medical pentru anumite boli, fara a fi necesara o prelungire imediata de catre un medic specialist, se arata intr-un ordin recent publicat in Monitorul Oficial al Romaniei. Citește și: Breaking news! Tudor Pendiuc și Constantin Scarlat vor…

- Medicii de familie pot acorda concediu medical pentru 7 zile calendaristice doar pentru 35 de afecțiuni, prevede un Ordin comun al ministrului Sanatații și al președintelui Casei Naționale de Asigurari de Sanatate.

- Alexandru Rafila anunța o „strategie” pentru a limita trimiterea pacienților de la stat la privat. El spune ca se impun sancțiuni in cazul medicilor din spitalele de stat care trimit pacienții in privat și anunța elaborarea unei „strategii”, prin care cadrele medicale sa asume „pe proprie raspundere”…