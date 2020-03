Intră Timișoara în carantină? Răspunsul autorităților Dupa ce in ultima perioada au aparut zvonuri conform carora Timișoara ar urma sa fie declarata oraș inchis sau sa intre in carantina, prefectul de Timiș vine cu precizari. Liliana Oneț spune ca aceste masuri ... The post Intra Timișoara in carantina? Raspunsul autoritaților appeared first on Renasterea banateana . Citeste articolul mai departe pe renasterea.ro…

