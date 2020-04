Intra si bugetarii in somaj tehnic? Ministrul Economiei: Luam in calcul mai multe scenarii. Orban: Nu pentru profesori!

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, a declarat duminica seara ca sunt discutii in Guvern si sunt luate in calcul mai multe scenarii legate de salariatii bugetari, iar la Ministerul Muncii se lucreaza, probabil, la o analiza pe acest subiect. „Avem discutii in Guvern…

- Ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, a declarat duminica seara ca sunt discutii in Guvern si sunt luate in calcul mai multe scenarii legate de salariatii bugetari, iar la Ministerul Muncii se lucreaza, probabil, la o analiza pe acest subiect."Avem discutii…

- Ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, a declarat duminica seara ca sunt discutii in Guvern si sunt luate in calcul mai multe scenarii legate de salariatii bugetari, iar la Ministerul Muncii se lucreaza, probabil, la o analiza pe acest subiect. "Avem discutii…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, duminica seara, ca nu a existat nicio discutie pe tema introducerii somajului tehnic pentru cadrele didactice, iar Guvernul nu are in vedere sub nicio forma aceasta solutie. "Nu a existat nicio discutie pe tema somajului tehnic pentru cadrele didactice. Cadrele didactice…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, duminica, la Romania TV, ca nu s-a discutat in Guvern despre trecerea cadrelor didactice in somaj tehnic, pe perioada inchiderii scolilor. "Nu a existat nicio discutie privind somajul tehnic pentru cadrele didactice, trebuie sa tina orele, prin platformele online,…

- Premierul Ludovic Orban a declarat duminica, la Romania TV, ca Guvernul nu are in vedere sa-i trimita pe profesori in șomaj tehnic.„Nu a existat nicio discutie despre somaj tehnic pentru cadrele didactice. Profesorii trebuie sa tina orele online, prin toate mijloacele, sa isi faca treaba astfel…

- Ludovic Orban asigura profesorii ca nu se discuta despre intrarea cadrelor didactice in somaj tehnic, iar anul scolar nu va fi inghetat.Ludovic Orban a fost intrebat in cadrul unei emisiuni televizate, daca exista riscul ca profesorii sa fie trimisi in somaj tehnic. "N a existat nicio discutie pe tema…

- Gazele din perimetrul romanesc al Marii Negre ar putea ajunge la rușii de la Lukoil. Ministrul Economiei: “Este o chestiune de securitate naționala” Transferul licentei pe care o detine ExxonMobil pentru perimetrul Neptun Deep din Marea Neagra ar trebui facut prin hotarare de Guvern, recomanda…