Intră și Belarusul în război? Avertismentul lui Lukaşenko: ”Nu ne atinge” Presedintele belarus Alexandru Lukasenko s-a folosit de un discurs, sambata, pentru a ameninta cu represalii militare pe oricine ii ataca tara, pe masura ce tensiunile legate de razboiul din Ucraina vecina raman ridicate, potrivit dpa si AFP. Vorbind in ajunul sarbatoririi Zilei Independentei a tarii, Lukasenko a spus ca a ordonat fortelor sale armate sa vizeze “centrele de decizie” ale capitalelor occidentale in cazul unei atac asupra Belarusului, adaugand: “Nu ne atinge – si nu te vom atinge”, potrivit agentiei de presa de stat Belta. De la atacul Kremlinului contra Ucrainei, pe 24 februarie,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele belarus Alexandru Lukasenko s-a folosit de un discurs, sambata, pentru a ameninta cu represalii militare pe oricine ii ataca tara, pe masura ce tensiunile legate de razboiul din Ucraina vecina raman ridicate, potrivit dpa si AFP. Vorbind in ajunul sarbatoririi Zilei Independentei a tarii,…

- Legaturile dintre Rusia și Belarus devin tot mai apropiate in condițiile in care Occidentul pune presiune politica asupra Moscovei, a declarat vineri președintele rus Vladimir Putin, in timp ce ministrul Apararii de la Moscova, Serghei Șoigu, a a declarat ca cele doua state trebuie sa colaboreze in…

- Rusia nu vede cu ochi buni integrarea Finlandei si Suediei in NATO, deoarece considera ca extinderea Aliantei Nord-Atlantice reprezinta un factor ”extrem de destabilizator”, a declarat miercuri ministrul de externe adjunct de la Moscova, Serghei Riabkov, informeaza EFE. ”Pozitia noastra este cunoscuta,…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin a semnat decretul de avansare in grad a general-maiorului Igor Konașenkov, purtatorul de cuvant al Ministerului Apararii de la Moscova, anunța agenția TASS . „Lui Igor Evghenievici Konașenkov i se atribuie gradul militar de general-locotenent”, stipuleaza decretul.…

- Moscova nu este de acord cu evaluarile facute de președintele Belarusului dupa mai bine de doua luni de razboi, arata poziția oficiala a președinției ruse, citate de Tass. „Operațiunea militara speciala a Rusiei in Ucraina se desfașoara conform planului”, a declarat vineri purtatorul de cuvant al Kremlinului,…

- Presedintele finlandez Sauli Niinisto, in varsta e 73 de ani, a fost spitalizat din cauza unor "simptome prelungite de covid-19", anunta marti presedintia, relateaza AFP. Seful statului finlandez "se simte rezonabil de bine si contnua sa munceasca la distanta", precizeaza serviciile sale. El a fost…

- Liderul ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri, intr-un interviu acordat CNN , ca „toate țarile lumii” ar trebui sa fie pregatite pentru posibilitatea ca președintele rus Vladimir Putin sa foloseasca arme nucleare tactice in razboiul sau impotriva Ucrainei. Zelenski a avertizat ca Putin ar putea…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului susține ca Rusia nu a incercat sa il ucida pe președintele Ucrainei și se declara in favoarea unei intalniri Putin – Zelenski, dupa afirma intr-un interviu ce va fi difuzat miercuri pe canalul TF1, potrivit Le Figaro. Mai mult decat atat, Dmitri Peskov susține ca…