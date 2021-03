Stiri pe aceeasi tema

- Comuna Clinceni a intrat in carantina de marti dimineata pentru urmatoarele 14 zile, in urma emiterii Ordinului sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta, secretar de stat dr. Raed Arafat, potrivit unui comunicat al Prefecturii Ilfov postat pe site-ul institutiei.

- In aceste zile Romania se lupta cu cel de-al treilea val al pandemiei de coronavirus inceputa in luna martie a anului trecut. Va fi din nou carantina totala in Romania? Ce anunț a facut Raed Arafat

- Șeful DSU a semnat sambata seara ordinul de carantina pentru Timișoara, Dumbravița, Ghiroda, Giroc și Moșnița Noua. Masura se aplica de duminica noaptea (miezul nopții – n.r.) și este valabila pana in 22 martie. Raed Arafat spune ca nu s-a putut altfel și ca „daca incepem acum, este posibil sa iasa…

- Raed Arafat a dat in judecata Romania TV! Anunțul a fost facut de Victor Ciutacu, care a precizat și cați bani vrea șeful DSU: jumatate de milion de lei. Ciutacu il numește pe Arafat ”obraznic” și ii transmite ca se vor intani in instanța. ”Obraznicul de Raed Arafat ne-a dat in judecata. Vrea…

- Slovacia impune incepand de miercuri carantina obligatorie pentru toate persoanele venite dintr-o alta tara, pentru a preveni importarea variantei sud-africane a coronavirusului, in timp ce varianta britanica este deja prezenta semnificativ in aceasta tara, relateaza agentia EFE, potrivit AGERPRES.…

- Pana acum au mai fost audiați, ca martori, cinci angajați ai spitalului - un instalator, doua asistente și doua infirmiere. Date oficiale din ancheta de la Matei Balș! Procuror: ”Se pare ca au fost doua explozii ale unor tuburi de oxigen” Tot sambata au fost chemate la Institutul de Medicina Legala…

- Capitala a ieșit din așa-numitul scenariu-roșu de duminica noapte. Restaurantele, cafenelele, teatrele, cinematografele si salile de jocuri se pot redeschide la 30% din capacitate. Vor avea program doar pana la 9 seara. Petrecerile raman interzise. Carantina pe timp de noapte se menține. In București,…

- Autoritatile au decis ca unii dintre sportivii care vor veni in Australia pentru turneele de tenis sa efectueze cele doua saptamani de carantina obligatorie la Adelaide, in loc de Melbourne.