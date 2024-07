Intră în vigoare legea Inteligenței Artificiale. Amenzi pentru cei care o încalcă Legea Inteligenței Artificiale De joi, 1 august, intra in vigoare primul act al Uniunii Europene dedicat inteligenței artificiale. Regulile sunt destul destul de dure, iar amenzile pentru cei care le incalca sunt uriașe, ajungand și pana la 7% din cifra de afaceri, scrie Economica . De joi, 1 august, intra in vigoare cel mai amplu act normativ dedicat inteligenței artificiale, Artificial Intelligence Act. Regulamentul (UE) 2024/1689 privind Inteligența Artificiala (Artificial Intelligence Act) intra in vigoare la 1 august și prevede sectoarele și categoriile de afaceri pentru care se aplica, categoriile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

