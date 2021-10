Intră în vigoare carantina de noapte! În ce interval orar nu putem ieși din case și care sunt excepțiile Carantina de noapte va fi instituita in toata țara, indiferent de rata de infectare dintr-o localitate, pentru o perioada de 30 de zile, conform deciziei de vineri a Comitetului Național pentru Situații de Urgența (CNSU). Astfel, va fi interzisa circulația in intervalul 22.00-05.00, insa persoanele vaccinate anti-COVID se regasesc la excepții. Ce prevede decizia CNSU: Interzicerea circulației persoanelor in afara locuinței/gospodariei, in intervalul orar 22,00-05,00, indiferent de rata de incidența cumulata la 14 zile, pentru o perioada de 30 zile. Excepțiile de la carantina de noapte: a) deplasarea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

