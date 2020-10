Stiri pe aceeasi tema

- Municipiul Sibiu a depașit, vineri, rata de infectare de 3 la mia de locuitori, iar Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) a decis ca orașul sa intre in scenariul roșu. Rata de incidența a cazurilor de COVID-19 in ultimele 14 zile, in Sibiu, a ajuns la 3,24, iar autoritațile locale au…

- Sibiul intra in scenariul ROSU. Toate cursurile se vor muta in online, iar masca devine obligatorie "La nivelul UAT Sibiu (Municipiul Sibiu), UAT Selimbar (Sat Selimbar si Sat Vestem) si UAT Arpasu de Jos (Sat Arpasu de Jos), incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile este mai mare…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) a decis vineri ca si in municipiul Sibiu devine obligatorie purtarea mastii si cursurile se vor face doar online, incepand de sambata, timp de 14 zile, dupa ce s-a inregistrat 3,24 cazuri de infectare cu noul coronavirus la mia de locuitori, informeaza…

- In contextul creșterii numarului cazurilor de COVID-19 in Dej , și implicit a ratei de incidența, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Cluj a decis sa inchida restaurantele, cafenelele, barurile și salile de jocuri de noroc din municipiul Dej. Terasele raman deschise. Prefectul județului…

- Restaurantele și salile de jocuri de noroc din municipiul Bacau și din inca 91 de localitați ale județului se pot redeschide, deoarece incidența cazurilor de COVID-19 a scazut sub 1.5/1.000 de locuitori. Comitetul Județean pentru Situații de Urgența... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Așa cum a anunțat prefectul Bacaului, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a stabilit scenariile dupa care va funcționa fiecare unitate de invațamant, in funcție de situația epidemiologica inregistrata in localitațile din județul Bacau. Lista tuturor scenariilor de funcționare aprobata este…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a propus printr-o hotarare adoptata joi seara "redeschiderea incepand cu data de 1 septembrie 2020 a restaurantelor si cafenelelor in interiorul cladirilor, inclusiv in cazul unitatilor de cazare, in judetele unde incidenta cumulata a cazurilor in ultimele…

- Ziarul Unirea Din 15 august, masca devine OBLIGATORIE și in Sibiu: Terasele se INCHID la ora 24.00, iar in zona istorica, purtarea este recomandata pe toata perioada zilei Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Sibiu a decis ca programul de lucru al teraselor sa fie limitat, in intervalul…