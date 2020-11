Prefectul județului Cluj, Mircea Abrudean a anunțat, azi, ca municipiile Dej și Gherla ar putea intra in carantina. CJSU Cluj va analiza, cel mai probabil, maine daca se impune o asemenea masura. ”Nu ne gandim in momentul acesta la o carantina totala (n.r. – a intregului județ) pentru ca din analiza de risc a DSP nu rezulta aceasta necesitate. Am carantinat deja doua localitați, unde s-a considerat necesar acest lucru. Analizam posibilitatea in momentul de fața in doua municipii, Gherla și Dej, care se apropie de incidența destul de mare, de peste 7. Sa vedem in ce masura este oportuna carantina…