Intră cine vrea, iese cine poate! Norvegia vrea să majoreze taxele super-bogaților care vor să părăsească țara Norvegia introduce reguli mai stricte privind impozitarea miliardarilor dupa ce tot mai multi dintre acestia au decis sa paraseasca tara cu tot cu averile pe care le-au facut, scrie Bloomberg. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE Intra cine… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE Intra cine…

Stiri pe aceeasi tema

- Oua, soferi romani, instalatori polonezi, bere, cash inainte de Craciun, penuriile se inmultesc in Marea Britanie post-Brexit. Umilul ou a cazut victima unei serii intregi de perturbari care au dus la rafturi goale in unele magazine, scrie Bloomberg. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Ucraina intentioneaza sa majoreze tarifele pentru tranzitul petrolului rusesc prin conducta Drujba spre Europa de Est, incepand de anul viitor, ca urmare a atacurilor rusesti asupra infrastructurii energetice a tarii, transmite Bloomberg. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Companiile europene care se confrunta cu o inflatie ridicata si explozia costurilor operationale incearca sa obtina noi lichiditati pe termen scurt, de doi ani si mai putin, un scenariu similar cu cel din timpul pandemiei de coronavirus din 2020, transmite Bloomberg. Fii la curent cu cele…

- Castigatorul Premiului Nobel pentru Pace 2022 urmeaza sa fie anuntat vineri la Oslo, Norvegia. In total, 343 de nominalizati – 251 de persoane si 92 de organizatii – concureaza pentru premiu in acest an, potrivit Institutului Nobel. Dar lista completa nu este inca publica si va fi lansata abia dupa…

- Regele Charles al III-lea al Marii Britanii va fi incoronat oficial pe 3 iunie 2023, potrivit Bloomberg, care citeaza oficiali britanici.m Palatul Buckingham nu a dorit sa comenteze informatiile, anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Este posibil ca Germania sa prelungeasca durata de viata a centralelor sale nucleare pana anul urmator, in ideea de a evita aparitia unor intreruperi in aprovizionarea cu electricitate a celei mai mari economii a Europei la iarna, transmite Bloomberg. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Bancile daneze distribuie paturi pentru a ajuta personalul sa faca fata temperaturilor mai scazute la birou, masura introdusa ca parte a eforturilor de reducere a consumului de energie, relateaza Bloomberg. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Comisia Europeana (CE) ia in considerare posibilitatea de a permite transportul de carbune rusesc pentru a asigura securitatea energetica in lume, transmite marți agenția de știri Bloomberg, citand surse. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…