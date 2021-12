Stiri pe aceeasi tema

- Politistii Inspectoratului de Politie Judetean Bacau au fost mesagerii lui Moș Craciun pentru școlarii din comuna Dealu-Morii. De generozitate și omenie au dat dovada polițiștii bacauani care, cu sprijinul Corpului Național al Polițiștilor- Consiliul Teritorial Bacau au onorat o misiune de suflet. Astfel,…

- Politistii Inspectoratului de Politie Judetean Bacau, alaturi de structurile teritoriale ale M.A.I. au continuat desfasurarea activitaților specifice pe raza intregului judet. In cadrul actiunilor, organele de control, impreuna cu reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Munca Bacau, au desfasurat…

- Pentru prevenirea și combaterea infectarii cu virusul Sars-CoV2, sub autoritatea Institutiei Prefectului, politistii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacau, impreuna cu jandarmii, desfașoara activitați pentru siguranța cetațenilor. Activitatile au loc in sistem integrat și vizeaza, in…

- Politistii Inspectoratului de Poliție Județean Bacau au intensificat actiunile in trafic, pe principalele artere din judet, in scopul reducerii riscului rutier si a numarului de evenimente rutiere grave. Actiunile au vizat prevenirea si combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere,…

- Politistii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacau, impreuna cu jandarmii și pompierii bacauani au desfașurat activitați, in acest weekend, cu privire la noile reglementari legislative in contextul prevenirii și combaterii efectelor pandemiei de Covid-19. Activitatile au avut loc in sistem…

- Pentru prevenirea și combaterea infectarii cu virusul Sars-CoV2, sub autoritatea Institutiei Prefectului, politistii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacau, impreuna cu jandarmii, desfașoara activitați de informare a cetațenilor și operatorilor economici, cu privire la noile reglementari…

- In numai cateva zile, forțele de represiune au dat, la nivel național, amenzi in valoare de peste 1,5 milioane de lei pentru „nerespectarea normelor de protecție sanitara”: nepuratul maștii, ieșitul din casa dupa ora de la care incep restricțiile de circulație, etc. In perioada 14 – 17 octombrie 2021,…

- Polițiștii bacauani, impreuna cu jandarmi, pompieri și reprezentanți D.S.V.S.A. au desfașurat in acest weekend o acțiune in sistem integrat pentru prevenirea și combaterea fenomenului infracțional și contravențional, precum și pentru limitarea raspandirii virusului Covid-19 in zonele aglomerate din…