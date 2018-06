Intr-un singur an, anchetele de fraude cu fonduri UE au impact financiar de 45 de milioane de euro. Peste 100 de persoane trimise in judecata de DNA

Stiri pe aceeasi tema

- Fraude cu fonduri europene de peste 180 de milioane de euro numai in anul 2017 au descoperit oficialii europeni in cazul Romaniei. Inspectorii DLAF au controlat proiecte in valoare totala de peste jumatate de miliard de euro derulate cu bani europeni descoperind suspiciuni de fraude in cazul a 150 de…

- In 2017, DNA a intocmit un numar de 44 rechizitorii și acorduri de recunoaștere a vinovației, avand la baza sesizari și analize ale DLAF, din care: - 38 – au fost rechizitorii; - 2 – rechizitorii urmate de incheierea a 2 acorduri de recunoaștere a vinovației; - 4 acorduri de recunoaștere a vinovației,…

- In cursul anului 2017, DNA a intocmit peste 40 de rechizitorii si acorduri de recunoastere a nevinovatei, in baza sesizarilor DLAF, fiind trimise in judecata mai mult de 100 de persoane. Pe de alta parte, instantele au condamnat 31 de persoane pentru frauda cu fonduri europene.

- Potrivit unui proiect de Hotarare initiat de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, apicultorii vor primi in acest an un sprijin in cuantum de 33,4 milioane lei prin Programul national apicol, aceeasi suma urmand a fi virata si anul viitor. Valoarea totala a sprijinului financiar alocat din…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie Serviciul Teritorial Constanta au incheiat, zilele trecute, mai multe acorduri de recunoastere a vinovatiei in dosarul privind cele peste 20 de perchezitii domiciliare efectuate la jumatatea lunii trecute pe raza judetelor Constanta, Calarasi si…

- Florin Hadarean, director general al Regiotrans SRL, si Costache Nicolau, la data faptei director la Sucursala Regionala CF Brasov, au fost trimisi in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie, cu acord de recunoastere a vinovatiei, pentru dare de mita, respectiv luare de mita si trafic…

- In cauza disjunsa din dosarul in care a fost trimisa in judecata compania Regiotrans (care a apartinut omului de afaceri Costel Comana, fost coleg cu Dragnea, care s-a sinucis in 2015 intr-un avion) la data de 29 martie 2018, s-a dispus sesizarea instanței de judecata, in baza dispozițiilor art.…