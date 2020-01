Stiri pe aceeasi tema

- Primaria orașului Magurele și Consiliul Județean Ilfov au organizat vineri, 20 decembrie, incepand cu ora 18.00, ”Craciun de poveste”, un spectacol de Sarbatori ajuns la cea de-a V-a ediție, prezentat de Cristina Mihaela Dorobanțu, emoționata peste masura de revenirea in orașul copilariei sale. ”Radacinile,…

- Oradeanul vrea sa ridice un complex de recuperare uriaș in orașul natal pentru cei din oraș și din țara.Mihai Neșu și-a gasit o noua menire in viața! Aceea de a-și ajuta semenii care au trecut prin situații asemanatoare lui.Fostul fotbalist a trecut prin credința de accidentul teribil din 2011 in urma…

- O femeie de 54 de ani din Cluj Napoca a vandalizat noua mașini, provocand pagube de peste 34.000 de lei. Motivul: acestea erau parcate pe trotuar, relateaza știridecluj.ro. Femeia a fost identificata abia acum, deși mai mulți locuitori de pe strada Vasile Lucaciu din Cluj-Napoca au facut plangeri la…

- Potrivit unui raport al Agenției Naționale Impotriva Traficului de Persoane (ANITP), primele trei județe din care provin victimele traficului de persoane sunt Bacau, Dolj, Galați. Peste 73% dintre victimele traficului de ființe umane in 2018 au fost femei: 363 de femei, fața de 134 de barbați, iar din…

- Primul termen in dosarul Revolutiei are loc astazi, la Inalta Curte de Casatie si Justitie. Sute de oameni, victime si rude ale celor ucisi, au venit pentru a fi audiati ca martori si isi pun speranta ca in sfarsit se va face dreptate, iar vinovatii vor fi pedepsiti.Oamenii spun ca asteapta de 30 de…

- Peste 100 de persoane au protestat chiar in ziua alegerilor la Motaieni, in judetul Dambovita, unde o femeie a murit vineri, dupa ce un camion cu lemne s-a rasturnat peste ea, informeaza Știrile Pro TV. Oamenii spun ca accidentul s-a produs pentru ca autoritațile nu au reparat drumul: ”Cați mai trebuie…

- "De 15 ani am avut presedinti ai tarii care au adus numai ura si razbunare si putem asculta ce se intampla afara (referire la protestele cu care a fost intampinata la Timisoara – n.r.). Avem nevoie de consens si echilibru, avem nevoie de o femeie care se poate raporta la parinti ca la propriii parinti,…