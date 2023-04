Stiri pe aceeasi tema

- Scandal imens, duminica, intr-un restaurant din orașul Targoviște. Un barbat de 40 de ani a fost reținut de polițiști, dupa ce a lovit cu un cuțit, in zona feței, un alt barbat, pe fondul unui conflict spontan. Agresorul ar fi purtat fara drept un cuțit și ar fi provocat o stare de temere persoanelor…

- Scene de groaza, a atacat cu cuțitul un barbat, totul s-a petrecut intr-un restaurant din Targoviște, agresorul este cercetat pentru savarșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe, tulburarea ordinii și liniștii publice și portul sau folosirea fara drept de obiecte periculoase, reținut de polițiști…

- Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Racari au fost sesizați prin SNUAU 112, de catre un barbat, cu privire la faptul ca o persoana a fost agresata fizic. In urma deplasarii la fața locului, din primele verificari efectuate, polițiștii au constatat faptul ca un barbat, de 34 de ani, in timp ce se…

- Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Titu, in urma cercetarilor efectuate sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Racari, au reținut pentru 24 de ore un barbat de 54 de ani, din Romanești. Acesta este cercetat intr-un dosar penal intocmit sub aspectul savarșirii infracțiunii…

- Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Targoviște au fost sesizați de o femeie cu privire la faptul ca un barbat a fost agresat și i-au fost sustrași banii. Din cercetarile efectuate, polițiștii au constatat faptul ca, la aceași data, un barbat de 63 de ani, din comuna Dragodana, ar fi fost agresat…

- Conflict spontan in plina strada, la Timisoara Un tanar de 18 ani a fost atacat cu un cutit pe o strada din Timisoara de un barbat de 23 de ani.Oficial de la IPJ Timis "La data de 09.01.2023, in jurul orei 02:06, politistii Sectiei 5 Timisoara au fost sesizati cu privire la faptul ca, pe strada Sever…

- Un tanar de 18 ani a fost agresat pe o strada din Timisoara, cu un cutit, de un barbat de 23 de ani, iar conflictul dintre cei doi a izbucnit din cauza unei fete. Victima a ajuns la spital cu plagi la nivelul spatelui, iar agresorul a fost arestat preventiv, informeaza Agerpres. Fii la curent…

- Mai multe persoane au fost ranite miercuri dimineața intr-un atac cu cuțitul in gara centrala din Paris. Politistii au folosit armele din dotare pentru a-l opri pe agresor, care a fost usor ranit de un glont.