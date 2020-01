Stiri pe aceeasi tema

- Asociația ”Om pe munte” și-a propus ca dupa Sarbatorile de iarna sa stranga de la oameni cați mai mulți brazi de Craciun, care au fost achiziționați la ghiveci. Brazii donați vor fi plantați in zona satului Drumul Carului, comuna Moeciu, județul Brașov, și vor face parte din programul ”Pe Coasta!” demarat…

- In aceasta perioada a sarbatorilor de iarna polițiștii gorjeni au desfașurat activitați specifice pe linia taierii ilegale, furtului, transportului și comercializarii de brazi pentru Craciun. Cu aceasta ocazie au fost depistați 92 de brazi, in valoare de peste 44 mii lei. Brazii fusesera taiați ilegal,…

- Brazii naturali inca sunt la mare cautare, chiar daca, incepand cu anii ‘2000, din ce in ce mai multe persoane opteaza pentru brazii artificiali. Brazii naturali au un miros specific ce amintește multor persoane de copilarile, insa, totodata reprezinta un pericol pentru sanatate. Ar trebui sa aduca…

- Articolele pirotehnice au fost oferite spre vânzare de trei persoane care nu erau autorizate sa dețina și sa vânda astfel de produse, astfel ca au fost întocmite actele de sesizare pentru infracțiunea prevazuta de art. 37, lit.(a) din Legea 126/1995 privind regimul materiilor explozive.…

- Odata cu apropierea sarbatorilor, în multe case își fac apariția brazii, o bucurie atât pentru cei mici, cât și pentru cei mari. În anumite cazuri, prezența bradului în casa se poate transforma într-un adevarat coșmar. Ar trebui sa aduca bucurie…

- Regia Nationala a Padurilor – Romsilva scoate la vanzare in acest an 40.000 de pomi de Craciun, din care 26.000 din specia brad si 14.000 din specia molid, iar preturile vor fi intre 15 si 35 de lei, potrivit datelor furnizate de reprezentantii regiei la solicitarea Agerpres. „In acest an, Regia Nationala…

- Multi americani au inceput deja sa-si decoreze casa pentru Craciun. Iar in acest domeniu isi face loc o noua moda: brazii suspendati de tavan, cu varful in jos. Noua tendinta a starnit interesul unor celebritati ca Ariana Grande sau Martha Stewart.

- Reprezentantii Romsilva sustin ca si anul acesta preturile de vanzare pentru pomii destinati sarbatorilor de iarna variaza in functie de inaltime si categoria din care fac parte. Aceștia au raportat un numar de 40.000 de pomi, dintre care 26.000 sunt brazi iar 14.000 sunt molizi, cu preturi intre 15…