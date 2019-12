Într-un mic sat din Spania, Anul Nou a venit pe 31 decembrie la prânz Intr-un mic sat din Spania, rezidentii au inceput un nou deceniu marti la pranz. Care a fost insa motivul? Bat ceasurile din Villar de Corneja mai repede decat cele din Bilbao sau Barcelona? Motivul este simplu: cei 30 de rezidenti ai acestei mici comunitati situata la vest de Madrid, majoritatea in varsta de peste 80 de ani, nu vor sa ramana treji pana la miezul noptii si, prin urmare, au decis sa sarbatoreasca trecerea in noul an cu 12 ore mai devreme. Aceasta celebrare timpurie are deja o traditie indelungata: locuitorii din Villar de Corneja ciocnesc paharele de sampanie la ora 12 ziua incepand… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa 18 etape, FC Barcelona este lider in Spania, cu doua puncte peste marea sa rivala, Real Madrid, ocupanta locului secund.Chiar și așa, la FC Barcelona nu este liniște, dupa ce fotbalistul chilian Arturo Vidal și-a dat propriul club in judecata.Fotbalistul sud-american de 32 de ani a provocat acest…

- Sergio Ramos, capitanul echipei Spaniei, a declarat, joi seara, ca nu este momentul oportun ca ibericii sa joace un meci la Barcelona, din cauza tensiunilor politice din Catalonia."Poate nu este momentul ideal acum, mai ales ca am amanat si un El Clasico din motive independente de dorintele…

- Iulian Chrita, 52 de ani, a fost condamnat pentru implicarea intr-o retea mafiota de furturi cu carduri, dar sustine intr-un interviu acordat GSP ca a fost nevinovat! "Un an si noua luni, fara sa am nici cea mai mica vina! E o perioada la care nu vreau sa ma mai gandesc. Daca as putea face…

- INTERVIU. Fostul rapidist Iulian Chirița povestește lunile terifiante petrecute in inchisorile din Barcelona și Madrid in perioada 2015-2017, cand a stat in arest sub acuzația de a fi facut parte dintr-o rețea mafiota de furturi cu carduri. „N-au avut nicio dovada impotriva mea, am fost total nevinovat!”,…

- Constantin Budescu, 30 de ani, a fost convocat pentru prima oara in acest an la echipa naționala de fotbal a Romaniei. Romania va intalini Suedia, 15 noiembrie, la București, și Spania, 18 noiembrie, la Madrid, in preliminariile pentru Campionatul European de fotbal 2020. "Ma bucur ca sunt din nou aici…

- Adresandu-se parlamentului regional de la Barcelona, Torra a aratat ca doreste finalizarea pana primavara viitoare a unei propuneri privind o "republica a Cataloniei". El precizase deja ca va fi necesar un nou vot privind autodeterminarea, scrie Agerpres. Mandatul legislativului catalan se…

- Premierul spaniol a spus ca Guvernul catalan și liderul acestuia, Quim Torra, au datoria de a condamna violențele. „Quim Torra și membrii Guvernului sau au datoria politica și morala de a condamna in mod clar și fara echivoc recurgerea la violența in Catalonia”, a spus Pedro Sanchez in cadrul unei…