- CS Mioveni a caștigat primul meci din acest sezon de campionat pe teren propriu (1-0 cu Petrolul Ploiești), iar tehnicianul Nicolae Dica a vorbit despre cum a aratat jocul dar și despre meciul bun facut de marcatorul Bogdan Rusu.

- Basarab Panduru a vorbit despre primul debutul lui Nicolae Dica pe banca lui CS Mioveni. Argeșenii au caștigat cu Petrolul, 1-0, in etapa #22 din Superliga. „E o victorie mare pentru Dica, pentru ca i-au venit jucatori noi recent. A bagat mulți dintre cei care erau inainte, doar 3 au fost noi azi. …

- CS Mioveni a invins-o pe Petrolul Ploiesti cu scorul de 1-0 (1-0), sambata, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 22-a a Superligii de fotbal. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- CS Mioveni a caștigat runda 22 din Superliga, 1-0 cu Petrolul Ploiești, și a obținut primul succes pe teren propriu din acest sezon. Totodata a fost și primul meci oficial al lui Nicolae Dica pe banca argeșenilor. In urma acestei victorii, galben-verzii raman tot pe ultimul loc, cu 12 puncte. Petrolul…

- Nicolae Dica, 42 de ani, are misiunea de a o pastra in Superliga pe CS Mioveni. Ce s-a intamplat in ultimii 7 ani trebuie sa ii dea mari speranțe antrenorului: formațiile care incepeau anul de pe ultima poziție au evitat retrogradarea in 4 dintre sezoane! Dupa doua mandate la FCSB, Dica revine in Liga…

- Nicolae Dica revine in Superliga și este la un pas sa semneze cu argeșenii de la CS Mioveni, echipa aflata pe ultimul loc in clasament. Sursele ProSport susțin ca șefii clubului din Mioveni i-au acceptat lui Dica toate condițiile si șunt sanse foarte mari ca tehnicianul sa semneze zilele acestea. Citește…

- Exista cluburi din Superliga care au intarziat deja achitarea salariilor, in condițiile in care ele vor primi urmatoarea tranșa din drepturile TV abia in februarie, iar pana atunci nu mai au alte surse de venituri. CS Mioveni nu a mai platit de trei luni, la Petrolul sunt doua luni restante. ...

- Tehnicianul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca nu il mira schimbarile de antrenori din Superliga, el precizand ca tehnicienii nu au nicio protectie in Romania. "Nu ma mai mira nimic in fotbalul antrenor. Si zece daca vin tot nu ma mai mira. Daca cel…